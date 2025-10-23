¿Cuáles son los disfraces más populares para Halloween 2025 en Badajoz?

Vuelve la época más terrorífica del año. A poco menos de ocho días de la llegada de Halloween, los comercios de la ciudad se preparan para recibir a miles de clientes que esperan dar el mayor miedo posible con sus disfraces, accesorios y maquillaje. Los escaparates de la ciudad de Badajoz se tiñen de negro, con calabazas y telarañas que avisan de la llegada de una festividad de origen inglesa cada vez más popular dentro de nuestra cultura.

Aunque Halloween no tiene el mismo atractivo en cuanto a ventas que los carnavales en Badajoz, la tendencia de esta celebración es al alza. Las tiendas que comercializan estos productos aseguran que cada año se nota más movimiento. Juan Chen, encargado de Tres Banderas, explica desde su local en el polígono El Nevero que “cada vez la gente se anima más, porque lo que nos gusta aquí es la fiesta”, aunque “no sea de origen español”.

Sección de Halloween en Tres Banderas / Ismael Chávez

Para Chen, los consumidores van más allá de los aficionados que desean lucir trajes de terror. Ahora se suman “tiendas, hostelerías y restaurantes” que deciden “comprar y encargar en los grandes almacenes”, todo tipo de “decoración y accesorios para sus establecimientos”, según cuenta el gerente de este establecimiento.

Todos los comerciantes aseguran que las ventas comienzan a principios de octubre, pero se disparan en los días previos a la fecha marcada, el día 31. El bazar pacense El Zoco reafirma esta evidencia. “Al principio se vende poco, pero cuando llega la segunda quincena la gente empieza a venir a por trajes y decoración”, explican desde la tienda.

Los más buscados

Sergio Pereira, propietario de Casa Espada, cree que Halloween está “cogiendo su pequeño valor dentro de la ciudad”, impulsado principalmente “por los niños”. Son los pequeños los que dan con la clave y encuentran los mejores disfraces, los más virales.

Escaparate de Casa Espada, en el centro de Badajoz / Ismael Chávez

Una vez más, este 2025, Pereira cree que “las tendencias las marcan las películas y series más famosas: Viernes 13, Joker, Miércoles, El Juego del Calamar…” explica. Además, cuenta que “el tema de disfraz de adulto es más bien complementario”, con detalles como “la caracterización facial, deformación de zombie o Drácula…” pero “no se disfrazan al completo como en carnavales”, admite.

Halloween ha logrado hacerse un hueco entre las costumbres pacenses. Cada año son más los colegios y agrupaciones que organizan fiestas temáticas y actividades para los más pequeños y, también, para todos los públicos. En las calles de la ciudad ya pueden verse negocios y casas con decoración tenebrosa. Además, algunos barrios organizan sus propias actividades en torno a esta temática. Todo apunta a que Badajoz vivirá una noche del 31 de octubre marcada por los sustos, la creatividad y el espíritu festivo.