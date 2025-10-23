Isabel San Sebastián está en Badajoz para hablar de novela histórica, dentro de la Bienal de Vargas Llosa

La programación de la VI Bienal de Novela Mario Vargas Llosa, que comenzó ayer en Cáceres, se extiende este jueves y mañana viernes a Badajoz, con un ciclo sobre novela histórica y un concierto de la Orquesta de Extremadura. Se trata de la primera edición de la bienal que se celebra fuera del continente americano, un hito que consolida a Extremadura como referente cultural del mundo hispano.

La inauguración, titulada 'Mario, un pez en el agua', tuvo lugar ayer en el Gran Teatro de Cáceres con un homenaje póstumo al premio Nobel peruano, dirigido por Edu Galán y presentado por Álvaro Vargas Llosa. Participaron figuras como Ana Belén, Ángeles Mastretta, Héctor Abad, Manuel Jabois, Magüi Mira, Ayanta Barilli, Juan Cruz, Juan Gabriel Vásquez, Raúl Tola, Pilar Reyes, Karina Sainz Borgo y una intervención especial de Aitana Sánchez-Gijón.

El Premio Bienal de Novela Mario Vargas Llosa, dotado con 100.000 dólares, se fallará el sábado 25 de octubre y reconocerá la mejor novela publicada en español en los dos últimos años. Entre los seis finalistas se encuentran autores como Gustavo Faverón, Pola Oloixarac, Ignacio Martínez de Pisón, Sergio Ramírez, David Uclés y Gioconda Belli.

El Gran Teatro de Cáceres es también escenario de los principales diálogos literarios, con nombres como Fernando Savater, Enrique Krauze, Juan Gabriel Vásquez, Juan Manuel de Prada, Marta Fernández, Rubén Amón, Ángeles Mastretta o Juan Luis Cebrián.

En paralelo, la Fundación Tatiana acoge el ciclo profesional del sector editorial y el Centro de Artes Visuales Helga de Alvear celebrará la poesía performativa con artistas como Violeta Gil, Elsa Moreno, Ruiseñora y Juan Carlos Panduro.

En Badajoz, la iglesia de Santa Catalina acoge hoy y mañana viernes un ciclo sobre novela histórica. Esta tarde, tendrá lugar una mesa redonda sobre 'El futuro de la novela histórica: éxito, rigor y cine', con la intervención de María Reig, Santiago Mazarro y Sánchez Adalid. Modera Isabel San Sebastián.

Mañana, a las 19.00 horas, la mesa redonda versará sobre 'España en la novela histórica hispanoamericana: Hispanoamérica en la novela histórica española. Vargas Llosa'. Intervendrán Laura Martínez Belli y Fernando Iwasaki. Modera Chani Henares. A las 20.00 horas, hablarán sobre 'Novela Histórica: ¿un comrpomiso moral con la sociedad?, con la participación de Isabel San Sebastián y Chani Henares. Modera Fermín Bocos.

Concierto de la Oex

Dentro de la programación de la Bienal Mario Vargas LLosa se ha incluido además el concierto que ofrece la Orquesta de Extremadura hoy jueves a las 20.00 horas, en el que debuta joven director germano-italiano Nicolò Umberto Foron como director invitado.

El concierto incluye una obra del compositor peruano Jimmy López como homenaje al premio Nobel, de origen también peruano, reforzando así el vínculo entre literatura y música en esta edición.

Foron, actual director asistente de la Orquesta Sinfónica de Londres, ha sido galardonado con premios como el Concurso de Dirección 'Donatella Flick' en 2023 y el Concurso Internacional 'Jeunesses Musicales' de Bucarest en 2021, consolidándose como una de las jóvenes promesas de la dirección orquestal europea.

El programa de este debut se titula 'Mil maneras de celebrar' y abre con '¡Fiesta! Cuatro bailes pop para orquesta', de Jimmy López, una pieza que tiende un puente entre la pista de baile y la sala de conciertos, con cuatro movimientos -Trance 1, Countertime, Trance 2 y Techno-.

A continuación, la Oex interpretará 'Juego de cartas, K.059', de Ígor Stravinski, una obra inspirada en una partida de póker que enfrenta simbólicamente el Bien y el Mal.

Cerrará el concierto 'Primavera Apalache', de Aaron Copland, una suite de concierto que evoca la celebración de la primavera entre los pioneros norteamericanos, galardonada con el Premio Pulitzer de Música en 1945.