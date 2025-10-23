Fútbol | Tercera Federación
El Jerez pone a prueba la buena racha del Gévora
Tras la victoria obtenida en Calamonte los de Martín Fernández reciben al cuadro templario
El Gévora regresa a casa para medirse a todo un histórico de la categoría. El conjunto pedáneo se enfrenta este domingo a las 12.15 en el Municipal de Gévora al Jerez en un duelo que promete ser uno de los más destacados de la jornada.
Los hombres de Martín Fernández llegan al choque en un gran estado de forma. La victoria en Calamonte supuso la primera fuera de casa para el conjunto verdinegro, que se sitúa en décima posición tras la disputa de las siete primeras jornadas. Un gol de Bachuri en el inicio de la segunda mitad fue suficiente para que los pacenses sumaran tres puntos de oro e hicieran bueno el obtenido en su último partido en el Municipal ante una Puebla que se ubicaba en puestos de playoff tras un potente inicio de campaña.
El objetivo no será otro este domingo. A pesar de que enfrente estará el Jerez, club de gran trayectoria en el Grupo 14 de Tercera Federación, lo cierto es que el cuadro templario ha iniciado la temporada de manera irregular. Situados en la decimotercera posición con siete puntos, los hombres de Juanpe Sánchez solo han logrado una victoria en las siete jornadas disputadas. Lo hicieron en la última fecha ante el Pueblonuevo, colista del grupo, pero previamente habían sido derrotados por Jaraíz y Montijo y habían empatado ante Diocesano, Moralo, Puebla y Calamonte.
