Miguel Calderón releva a David Sánchez en la Oficina de Artes Escénicas de la Diputación de Badajoz

La Diputación de Badajoz ya tiene nuevo responsable para una de sus áreas más polémicas. Miguel Calderón Domínguez, profesor superior de viola y miembro del Conservatorio Superior de Música Bonifacio Gil, ha sido designado este jueves jefe de la Oficina de Artes Escénicas tras un proceso de libre designación al que concurrieron 16 aspirantes.

El nombramiento, formalizado mediante decreto de Presidencia, llega después de que la comisión técnica valorara las entrevistas, los méritos profesionales y los proyectos presentados por los candidatos. El informe final ha considerado a Calderón "la persona más idónea" para asumir la plaza adscrita al área de Cultura, Deporte y Juventud.

Miguel Calderón Domínguez. / LCB

Con amplia trayectoria en el ámbito musical, Calderón tuvo su formación en el Real Conservatorio Superior de Música de Madrid y ha estado vinculado a la programación artística provincial a través del Conservatorio Bonifacio Gil, donde ha desarrollado su carrera docente y participado en distintas formaciones sinfónicas. Desde su nuevo puesto, coordinará las actividades de las orquestas y bandas de la diputación, además de la gestión de los ciclos y proyectos que conectan la red de conservatorios con la actividad cultural de la provincia.

La designación culmina un proceso que se abrió el pasado mes de mayo y que incluyó dos jornadas de entrevistas celebradas en septiembre. Algunos de los aspirantes llegaron desde fuera de Extremadura, otros ya se habían presentado en ocasiones anteriores a la convocatoria.

El cargo estaba vacante desde la renuncia "unilateral" e David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno, en febrero de este año. Su nombramiento en 2017 y la creación de la propia oficina fueron los protagonistras de un caso mediático que continúa hasta hoy, con el ex presidente de la Diputación, Miguel Ángel Gallardo y nueve cargos provinciales procesados.