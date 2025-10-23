Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Sergio, persona sin hogar en Badajoz: "No queremos ser invisibles"

Cáritas realiza una performance en la plaza Conquistadores para hacer visible esta realidad y 'derribar' el muro que no permite ver los sueños de quienes no tienen techo

Santi García

Belén Castaño Chaparro

Belén Castaño Chaparro

Badajoz

Sergio trabajaba como vendedor de seguros a comisión en Badajoz. Su economía no era boyante, pero siempre había podido pagar sus facturas. Una mala racha laboral hizo que su vida se tambaleara y se le acumularan las deudas. Fue desahuciado del piso del alquiler en el que vivía y acabó en la calle con 42 años. Cinco días y cinco noches pasó al raso, hasta que, a través de un amigo, contactó con Cáritas. «Lo que más sentía era inseguridad», recuerda.

A mediados de diciembre del año pasado llegó al Centro Hermano y desde febrero ocupa uno de los nuevos pisos de Cáritas en Suerte de Saavedra. Ha realizado un curso de gestión de residuos urbanos y la próxima semana empezará las prácticas en una empresa.

«Mi vida ha mejorado bastante. Me he sentido acompañado, me han ayudado económicamente, pero, sobre todo, a organizarme, porque era una persona muy dejada para todo», reconoce.

Sergio ha sido uno de los asistentes al acto organizado este jueves por la tarde por Cáritas de Mérida-Badajoz en la plaza Conquistadores, dentro de la campaña ‘Nadie sin hogar 2025’, que este año tiene como lema ‘Sin hogar, pero con sueños’. El de Sergio es ser independiente de nuevo: «Quiero encontrar un trabajo y, cuando tenga ingresos, alquilar un piso solo o compartido». No pretende desvincularse del todo de Cáritas, sino que quiere seguir colaborando con la oenegé en el futuro para ayudar a otras personas que se encuentren en su misma situación.

«Las personas sin hogar somos muchas veces invisibles y no queremos serlo», asegura Sergio. Para hacerse visibles y sensibilizar a la sociedad, se ha realizado una performance, en la que todos juntos derribaron el ‘muro de los derechos vulnerados' y abrieron un puente a los sueños, que representaron con cartelas mientras coreaban una canción compuesta por una compañera de la oenegé.

«Tienen anhelos y retos, pues que vivan una situación desgraciada no quiere decir que no sean iguales a los demás», ha defendido Víctor Martínez Lozano, director del centro de emergencia de Cáritas. En lo que va de año, por este recurso han pasado 161 personas. Actualmente, están cubiertas sus 28 plazas y hay lista de espera.

En cuanto a las viviendas de Cáritas para personas sin hogar en Suerte de Saavedra, hay 7 familias acogidas (11 adultos y 14 menores) y en los pisos individuales y compartidos, otras 50.

Además, en otras viviendas autogestionadas dependientes de la oenegé de la Iglesia residen 31 y, a través del programa de ayuda al alquiler, de pisos o habitaciones que financia la Junta, la oenegé ha atendido a otras 15 personas.

