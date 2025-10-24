La biblioteca del cole del Cerro se viste de Halloween

El CEIP Cerro de Reyes ha conmemorado este viernes 24 de octubre el Día de las Bibliotecas. Bajo el concepto de trabajar las emociones, el colegio ha querido convertir su biblioteca en un espacio donde los niños aprendan a reconocer y expresar lo que sienten. El protagonista, con Halloween a la vuelta de la esquina, ha sido el miedo.

Mª Soledad Torrado, directora de la escuela, explica que llevan varios años celebrando esta jornada, pero en esta ocasión han querido “incluir el miedo como emoción, relacionarlo con Halloween y ayudar a los niños a expresar sus temores”. La intención es que “los niños exterioricen sus emociones a través de los cuentos”, aclara.

La actividad forma parte del proyecto anual del centro, que este curso gira en torno al trabajo emocional del alumnado en torno a un epicentro lúdico como es la biblioteca. Cada trimestre, los alumnos trabajarán con un libro relacionado con emociones distintas, y la pequeña librería del centro actuará como eje de todas las iniciativas. El centro tiene previsto continuar trabajándolas en próximas celebraciones como Navidad o Carnaval, integrándolas en las distintas actividades y proyectos del curso escolar.

Desde los más pequeños hasta los alumnos de sexto de primaria. Todo el alumnado ha participado en las actividades preparadas por el equipo docente.

Los niños en la biblioteca del CEIP Cerro de Reyes / Ismael Chávez

Una mañana de miedo

La jornada comenzó a las nueve de la mañana y, hasta las dos de la tarde, grupos de alumnos fueron pasando por el aula. El espacio se transformó en un rincón oscuro y especial para los pequeños. En un momento, en penumbra y con luces de linterna, una maestra disfrazada de bruja pedía a los alumnos que compartieran con el resto sus mayores miedos. La oscuridad, las tormentas o la muerte, eran sentimientos que les pasaban por la cabeza a los niños. Sentados en el suelo, todos escuchaban atentos las historias de sus compañeros. Risas y confesiones en una especie de reunión nocturna en el bosque, donde se pretendía aprender a canalizar esos temores.

Las lecturas, la decoración tenebrosa, los talleres y la ambientación especial de la biblioteca del colegio han marcado una mañana llena de aprendizaje y diversión.

“Les encanta bajar a la biblioteca, escuchar cuentos y participar en las historias”, asegura Soledad. Además, señala que “este tipo de jornadas ayudan a los niños a identificar sentimientos y gestionar conflictos desde edades tempranas”.

Sergio, alumno de primaria, compartió su entusiasmo: “Me gusta mucho leer los nuevos libros que han traído de Halloween, en unos días me disfrazaré de La Casa de Papel y pediré ‘truco o trato’…”.

Celebración y lectura para despertar la creatividad y participación de los más pequeños en estas jornadas educativas.