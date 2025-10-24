¿Por qué se ha celebrado un desfile militar en la avenida de Huelva de Badajoz este viernes?

Desde el lunes pasado había vallas colocadas junto a las aceras de la avenida de Huelva de Badajoz para impedir que aparcasen los vehículos en ambos márgenes. ¿Será para instalar las luces de Navidad? ¿Será por la carrera de la Policía Nacional del domingo?

Esta tarde de viernes se ha desvelado el enigma. La céntrica avenida ha acogido durante casi media hora el acto de homenaje a la bandera de España con motivo del Día de la Fiesta Nacional, que se celebró el pasado 12 de octubre con un acto central en Madrid, y que se ha extendido con otros actos complementarios, entre ellos en Badajoz, presidido por el general jefe de la Brigada Extremadura XI, de la base general Menacho, Pablo Gómez Lera.

La escultura de Menacho erigida en medio del bulevar ha sido protagonista del desfile, pues su pedestal ha acogido el homenaje a los caídos. En su base, la organización dispuso un 'bodegón' formado por dos sables cruzados, dos lanzas como símbolo de la unidad de caballería, el escudo del Regimiento Castilla 16, una armadura y un pebetero encendido, como homenaje a los ejércitos que han perdido la vida en defensa de la patria a lo largo de la historia.

Muchos ciudadanos se han detenido a ver el desfile. No conocían esta convocatoria. Entre ellos, Mari Carmen, que no dudó en pararse a observar. "Estoy viendo el desfile y apoyando la bandera nuestra". Se enteró "por casualidad". No esperaba que después de tantos días hubiese una celebración del Día del Pilar. Tampoco se había enterado Amparo, que acudió acompañada de su marido, que es militar. Ha visto muchísimos desfiles y se emocionó en el arriado de la bandera. "Acabo de enterarme ahora mismo". "He pasado y como me gusta mucho el tema militar, me he quedado a verlo", contaban Ana María y Mari Carmen, naturales de Olivenza. Pasaban la tarde en Badajoz. "Lo hemos visto y ya nos hemos parado".

En el acto militar han estado una compañía de honores formada por una sección del Ejército de Tierra y otra del Ejército del Aire, que han realizado una formación. Han participado el grupo de gastadores de caballería del Regimiento Castilla, con la banda de guerra de la Brigada Extremadura XI, una sección del grupo de caballería y otra del Ala 23. En el inicio de la secuencia ha tenido lugar un arriado de la bandera, en el que además de miembros de ambos ejércitos, ha participado personal de la Guardia Civil, de la Policía Nacional, Policía Local y el Infoex. Para terminar con el homenaje a los caídos en la escultura de Menacho y el desfile final delante de las autoridades, militares y civiles.

Desde Elvas

Entre otros, han estado presentes el alcalde, Ignacio Gragera, concejales de los tres grupos municipales, la subdelegada del Gobierno, Maribel Cortés, el expresidente de la Junta, José Antonio Monago, y el diputado popular Antonio Cavacasillas. También el coronel jefe de la base aérea, el jefe de la Comandancia de la Guardia Civil de Badajoz, el superintendente de la Policía Local y el jefe del Museo Militar de Elvas (Portugal), así como representantes de asociaciones de veteranos, tanto legionarios como paracaidistas, y otras unidades de Badajoz.

Francisco Del Viejo, jefe de la Oficina de Comunicación de la Brigada XI ha explicado que se ha organizado en la avenida de Huelva para "realzar" esta zona de Badajoz. "Estamos buscando distintas ubicaciones para no basarnos siempre en el paseo de San Francisco, Puerta Palmas o plaza Alta, porque queremos que la Brigada Extremadura y el resto de Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado estén presentes en otras localizaciones de Badajoz que también lo merecen".

El general ha intervenido para dirigirse a los "ciudadanos y vecinos", a quienes les ha explicado que se estaba celebrando un acto complementario al celebrado en Madrid. "Un sencillo acto para poner broche a esta conmemoración de la Fiesta Nacional".