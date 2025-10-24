Clubes de lectura que cambian vidas en Badajoz

¿Se han imaginado alguna vez la posibilidad de establecer lazos y conexiones a través de la lectura? Una librería en Badajoz lo hace posible.

Hace unos años, se abrieron las puertas de La Casa del Libro en la ciudad. Desde entonces han barajado y planteado nuevas propuestas para que la tienda pudiera crecer. Varios meses atrás se inauguró su primer club de lectura, una iniciativa propuesta por Javier Sánchez, director del establecimiento en Badajoz, y Laura Morán, dependienta de la misma y actualmente encargada de este. Se instauró como club de lectura juvenil, y en sus reuniones se leen libros de romance y fantasía.

Tras la positiva acogida de este, fundaron el segundo club de lectura, dirigido por Jose Zarza, director adjunto de la tienda. A diferencia del anterior, este fue creado para un público más adulto con la finalidad de cubrir más rangos de edad y ampliar así la participación. En este club, las novelas propuestas son de carácter policíaca e histórica.

Una apuesta segura

Actualmente son casi 40 miembros los que ya forman parte de esta sociedad lectora. Esto es fruto de un crecimiento paulatino, al que cada vez se unía más gente.

El club de lectura juvenil fue una propuesta fraguada “sobre terreno seguro”, puesto que Morán, su encargada, sabía de primera mano la demanda juvenil que existía en el campo de la lectura. De hecho, este público es uno de los que más ha crecido en el consumo de la misma.

El club no tardó en dar resultados y el sentimiento de familiaridad y confianza se hizo presente entre las participantes. Tal fue la conexión que ya han bautizado al club con el nombre de ‘No me olvides’, título de la obra que marcó a todas en una de sus reuniones.

Lo mismo pasó con el club de lectura adulto impartido por Jose: a pesar de la incertidumbre inicial, tuvo un resultado similar al primero.

Clubes que cambiaron vidas

La mayoría de los participantes afirman que el club “les ha cambiado la vida”. Y es que estas reuniones no se limitan a ser meros encuentros culturales.

Mucha gente ha encontrado en esta actividad una manera de liberarse y poder pasar un buen tiempo de ocio con personas con las que progresivamente van creando vínculos. Ahora, gracias a la lectura, los participantes tendrán la excusa una vez al mes para verse, un encuentro donde poco a poco aquellos desconocidos que entraron de la mano de la incertidumbre se van reconociendo como amigos.

Tal ha sido la conexión, que el club juvenil realizó una pijamada en la propia librería, donde la temática principal tenía su base en todas aquellas historias que habían leído, realizando juegos e incluso entregando premios caseros. Esta actividad tuvo un gran revuelo, puesto que era la primera tienda de La Casa del Libro en todo el país que hacía una propuesta así.

Cómo participar

A estos clubes se puede acceder de una forma muy sencilla. Basta con tan sólo inscribirse a través de un QR que se encuentra en la tienda física. Tras procesar la inscripción el participante será añadido a un grupo de Whatsapp donde puede estar en contacto con el resto del grupo, y a través del que se crean encuestas para elegir los próximos libros a leer.

No queda aquí: estas son las nuevas iniciativas

Después de la creación de estos dos clubes, el director de La Casa del Libro en Badajoz, Javier Sánchez García, ya ha revelado algunas de las nuevas iniciativas que ya tienen pensadas para lo que queda de año y comienzos del siguiente. Cuentacuentos para niños, la fundación de un club de lectura infantil a partir de los 12 años o su propuesta más nueva, charlas organizadas en la propia librería de temas orientados a nivel general y no solamente de lectura, son algunas de ellas.

Para saber más información sobre los clubes de lectura de La Casa del Libro y sus iniciativas, basta con visitar sus redes sociales o visitar la tienda en Badajoz.