¿Cuánto cuesta pasar la ITV en Badajoz?

Si vives en Badajoz y te toca pasar la ITV en 2025, lo primero que querrás saber es cuánto te va a costar exactamente. La respuesta corta es que depende del tipo de vehículo, de la estación que elijas (pública o privada) y de si aprovechas descuentos por pedir cita dentro del plazo. A continuación desglosamos los importes reales y los conceptos que encarecen la factura final, con datos actualizados a 2025.

En centros de ITV ubicados en Badajoz y alrededores los importes que se están viendo en 2025 para turismos suelen situarse alrededor de los 40 euros para vehículos ligeros tanto de gasolina como diésel en muchas estaciones privadas de la provincia. Un ejemplo práctico: algunas webs de reserva de cita muestran precios de 35,90 € para turismos en Badajoz, como la ubicada en el polígono El Nevero. Estas cifras corresponden a la tarifa base que aplica la estación antes de impuestos y tasas.

Qué conceptos componen la factura

La cantidad que pagas en ventanilla no es solo la tarifa de la estación. Hay dos añadidos fijos que debes tener en cuenta:

IVA (21%) : la mayoría de las estaciones aplican el IVA general al servicio de inspección.

: la mayoría de las estaciones aplican el IVA general al servicio de inspección. Tasa de Tráfico (DGT): existe una tasa administrativa fija que se suma a la tarifa y que en 2025 suele rondar los 4,18 €. Esta tasa es independiente del operador de la ITV.

Por tanto, si una estación cobra 35,90 € como tarifa base, a eso hay que añadirle el IVA (21%) y la tasa de tráfico; la cuenta final sube varios euros respecto al importe que ves en la web de reserva.

Algunas empresas gestoras aplican un 10% de descuento si la cita se reserva dentro del plazo legal para la inspección (es decir, no con exceso de antelación ni de retraso). En sentido contrario, si la inspección se realiza con más de un mes de retraso respecto al plazo legal, algunas estaciones aplican un incremento del 12% sobre la tarifa base (sin contar IVA ni tasas). Estas políticas de descuentos y recargos pueden variar.

¿Público o privado? ¿Dónde sale más barato?

Las estaciones gestionadas por empresas públicas o consorcios autonómicos suelen ofrecer tarifas algo más bajas que grandes cadenas privadas, aunque la diferencia no siempre es grande y depende de la comunidad. En Extremadura existen tanto operadores públicos como privados; comparar varias estaciones en Badajoz y alrededores suele ser la mejor forma de ahorrar.

Rango nacional y cómo encaja Badajoz

En 2025 las tarifas medias para turismos en España se mueven, según diferentes estudios y comparativas, entre aproximadamente 39 € (gasolina) y 47 € (diésel) de media nacional, aunque hay comunidades con precios sensiblemente más altos (por ejemplo Madrid) o más bajos (algunas provincias insulares o estaciones públicas con precios reducidos). Extremadura, y por tanto Badajoz, suele estar entre las más económicas o en la parte baja del rango, si bien hay variación entre centros.