David Uclés: “Poder vivir de la labor de la escritura es un gran éxito”

La curiosidad del escritor andaluz por el arte de la escritura despegó a muy temprana edad.«Ya escribía desde pequeño con 9 o 10 años. Siempre he leído y cuando lees mucho terminas escribiendo, yo creo». Sus comienzos en este mundo tuvieron un motivo muy concreto. «Me hice escritor porque quería que la memoria de mi abuelo sobreviviera cuando muriera, esa fue la principal razón», explica David.

El escritor David Uclés visita hoy a la librería Colón de Badajoz a las 17:30 horas y estará firmando libros a todo aquel que lo desee.

Una vida laboral en ascenso

En 2024 publica su obra 'La Península de las Casas Vacías', y con ella recibe grandes nominaciones y premios literarios, como el Dulce Chacón.

Otro de los grandes méritos que ha logrado con esta última pieza creativa, ha sido alcanzar la posición de finalista en la VI edición del Premio Bienal de Novela de Mario Vargas Llosa. «Me sentí muy feliz. La Bienal se realiza cada dos años y ser uno de los seis finalistas es un gran orgullo, sobre todo teniendo en cuenta que nos dejó recientemente y que el premio sigue un poco el espíritu de su estrella literaria», afirma el escritor.

Con esta pieza literaria, en la que aborda la guerra civil desde una postura antibelicista empleando el realismo mágico, también realizará hará otra parada en Extremadura el próximo noviembre para recoger el premio Dulce Chacón. «Cuando investigué la guerra civil fue cuando pensé que se debía hacer algo para fortalecer la memoria democrática y un texto así podía ayudar en este país. Tuve muy presente el ejemplo de la propia Dulce.», aclara el literario.

A pesar de seguir promocionando esta obra, ya tiene en mente nuevas ideas con las que le gustaría aumentar su bagaje literario. «Tengo ideas pero no me gusta hablar de ellas. Puedo decir que siguen el realismo mágico y que son igual de ambiciosas. Están bastante empezadas y espero poder ponerme pronto», asegura. Su capacidad creativa parece inagotable. «No suelo tener el síndrome de la página en blanco», aclara.

Esto le permite dedicarse a la escritura como una labor y poder vivir de ella, lo que acaba convirtiéndose en su clave del éxito. «Yo siempre he tenido que compaginar la escritura con más trabajos. Trabajando en el campo o trabajando de camarero. Haciendo muchas cosas: pintando, tocando en la calle… y ahora, poder vivir únicamente de la labor de la escritura eso es un gran éxito», confiesa David.