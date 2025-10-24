Guardiola visita las cubiertas de la catedral de Badajoz tras finalizar sus obras de restauración

La presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola, ha visitado en la mañana de este viernes las obras de restauración acometidas en parte de las cubiertas de la Catedral de Badajoz. Las intervenciones comenzaron el 20 de septiembre de 2024 y han contado con la financiación de la Junta de Extremadura y de la archidiócesis de Mérida-Badajoz.

La presidenta ha estado acompañada por el arzobispo, José Rodríguez Carballo; el alcalde de Badajoz, Ignacio Gragera; el deán de la catedral, Pedro Fernández Amo; y otros representantes de la diócesis como el director del Museo Catedralicio, Juan Román.

Las intervenciones en los tejados de la catedral comenzaron el 20 de septiembre de 2024 por la zona más cercana al claustro. Era la zona más afectada por el paso del tiempo y la última en ser restaurada del conjunto del templo. Durante nueve meses se extendieron los trabajos de calado que finalizaron en junio de este año como ya informó este diario. Durante este tiempo han actuado en las techumbres del claustro, la sacristía, la antesacristía, la zona del altar de San Blas y la capilla de Santa Teresa.

Las obras

Durante las obras se logró sacar a la luz las cubiertas muy cercanas a la época en la que se construyó esta zona del edificio. Se detectó que las techumbres originales estaban tapadas por otros tejados diferentes que se fueron levantando para conseguir la evacuación de las aguas pluviales. En estos trabajos se retiraron más de 3.000 toneladas de escombros. Esta cantidad ingente de ripios tienen una explicación, los constructores que fueron aumentando la pendiente de los tejados acumulaban los desechos de los elementos arquitectónicos en la propia cubierta para evitar tener que bajarlo del edificio.

Cuando la limpieza y desescombro finalizó descubrieron que las cubiertas eran planas y estaban recubiertas por un ladrillo cerámico macizo. Era una de las posibilidades que manejaba el equipo de Julián Prieto, arquitecto de esta obra, ya que durante la rehabilitación de otros espacios de la catedral ya habían aparecido las mismas bóvedas. La decisión que se adoptó cuando tuvieron frente de sí este hallazgo fue mantener la imagen de cubiertas ondulantes que se diseñaron siglos atrás.

Para lograrlo, mantuvieron las tejas planas con las que se construyeron las bóvedas, las taparon con una capa de geotextil, luego un mortero de cal con un mallazo, una tela asfáltica, otra capa de mortero y para culminarlo un ladrillo macizo de tejar con las mismas dimensiones que el original.

Los problemas de acumulación de aguas en esta zona se han solucionado estudiando las evacuaciones pluviales y aislando con las capas señaladas. Las pendientes del tejado emplearán las evacuaciones que se usaban en sus orígenes y que recogerá en las gárgolas que existían en el pasado.

Cubiertas visitables

La disposición de estos tejados sin tejas y relativamente planos favorece que estos espacios puedan ser visitados. La archidiócesis ya estudia esta opción, aunque no se tiene ninguna fecha estimada. Antes de que los pequeños grupos que podrían subir a conocer la catedral desde otro punto de vista puedan hacerlo se tiene que planificar un sistema de seguridad e implantar las medidas necesarias en este sentido.

Además, el Museo Catedralicio piensa en musealizar parte de estas cubiertas. Uno de los pasos es pensar en el discurso que se contará a los visitantes o cuál será el diseño y la información que se incluirá en los paneles que se instalen. Lo que sí se tiene claro es que estas visitas quieren que tengan un sentido didáctico y que se pueda conocer cómo fue la evolución de la construcción del templo.

Obras necesarias

Esta es la última fase de recuperación de las cubiertas del complejo catedralicio. Con su final se consigue poner fin al problema de humedades y filtraciones que había. Al igual que las goteras que recorrían parte del templo.

Según informa la archidiócesis, supone un paso más para conseguir que el claustro se convierta en un espacio cultural que se sume a la oferta que ya tiene en el Museo de la Catedral. En reiteradas ocasiones, el arzobispo de Mérida-Badajoz ha solicitado colaboración a las instituciones para que a través de financiación se pudiera lograr este objetivo. La última vez esta misma mañana transmitiéndole a la presidenta la necesidad de convertir el claustro en un lugar cultural, ya que la catedral ha sido un centro de educación y cultura tradicionalmente.

Las obras de restauración de las cubiertas han tenido una financiación total de 547.887 euros, de los cuales 500.000 han sido aportados por la Junta y 47.887 el Arzobispado de Mérida-Badajoz. Esta actuación ha sido posible gracias a un convenio firmado entre la Consejería de Cultura, Turismo y Deportes y la archidiócesis.