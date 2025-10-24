Las mejores hamburguesas de Badajoz 2025: estos son los mejores lugares para hincarles el diente.

Badajoz ha vivido en los últimos años un 'boom hamburguesero'. Cada vez son más los locales que trabajan la carne con mimo, los panes artesanos, técnicas como el 'smash' o el madurado y propuestas creativas que van más allá del clásico queso y bacon. Este repaso reúne las direcciones que más ruido hacen en la ciudad en 2025 —tanto por la calidad como por el cariño de sus clientes—, los imprescindibles para los amantes de una buena hamburguesa.

Smash burguers pero contundentes

'B de burguer' es un local que ha conseguido ganarse el respeto de los pacenses. Son especialistas en 'smash burguers' y las hacen con distintas carnes. Bien selladas, las texturas de sus hamburguesas tienen sello propio porque utilizan unos panes concretos. En TripAdvisor y en la propia web del local abundan reseñas que elogian la relación calidad-precio y el ambiente desenfadado.

Tienen servicio de comidas en su local y también cogen pedidos para llevar.

Dirección: Calle Manuel Saavedra Palmeiro, 5.

El formato informal

Osadía es una buena apuesta para quien valora la comodidad de recibir la cena en casa sin renunciar a un producto bien trabajado. De este local destacan sus combinaciones de ingredientes, sus salsas propias y que la carta está pensada para 'delivery'.

Comentarios en redes y plataformas de delivery destacan la variedad de la carta y algunas hamburguesas “de autor” como favoritas del público.

Dirección: Calle Godofredo Ortega y Muñoz, 54 (junto a la rotonda de los corazones).

Hamburguesas gourmet con ADN pacense

Voodoo funciona bien cuando buscas algo más que una simple hamburguesa: es sitio para quien aprecia combinaciones de autor y una carta que cambia según temporada, con detalles cuidados al máximo. Sus creaciones son creativas y atrevidas, y muchas de ellas llevan el nombre de pacenses ilustres.

En reseñas se repite la combinación “calidad y originalidad”: platos abundantes, sabores equilibrados y postres que muchos reservan como colofón.

Dirección: Calle San Pedro de Alcántara, 8.

La apuesta por las carnes maduradas

Origen cuida la materia prima y trabaja cortes y maduraciones que se notan en el bocado: si te atraen las burguers con perfil 'carnívoro' y menos artificio, este es un referente local.

Hay testimonios de clientes en la red que califican a Origen como “las mejores hamburguesas de Extremadura” y recomiendan platos concretos como la 'Acho tú' por su intensidad y jugosidad; el público valora especialmente la calidad de la carne y el punto de cocinado.

Dirección: Avenida Jaime Montero de Espinosa, 1.

Franquicia con actitud

La Buena Muerte es el recién llegado. Lleva poco tiempo en Badajoz pero ya tiene clientes fieles. Burguers potentes y un servicio pensado para un público joven son sus principales armas. También son 'smash burguers' con estética contundente.

Los fans de La Buena Muerte suelen destacar la combinación de texturas (cebolla encurtida, queso ahumado, bacon) y el punto de la carne; algunos recomiendan reservar en fines de semana por la afluencia.

Dirección: Avenida Sinforiano Madroñero, 7.