Más de un millar de niños y jóvenes arropan a la Soledad en su primera visita a La Paz (Badajoz)

Más de un millar de niños y jóvenes han arropado a la Virgen de la Soledad en su llegada a la barriada pacense de La Paz. Esta es la primera visita que hace la patrona de Badajoz a este barrio y lo ha hecho para conmemorar el 50 aniversario de la iglesia San Juan Macías.

"La comunidad parroquial tuvo la idea para conmemorar este aniversario y solicitó a la hermandad la presencia de la Soledad", cuenta Francisco Javier Gutiérrez, hermano mayor. Esto mismo ocurrió el año pasado cuando se celebró el medio siglo de vida de la iglesia de María Auxiliadora y la virgen estuvo durante los actos. La hermandad no dudó en responder esta solicitud y llevar a la patrona por primera vez a esta parroquia de La Paz. "Para la hermandad es una alegría inmensa", reconoce su hermano mayor.

"Un momento histórico"

La imagen de la patrona de la ciudad llegaba pasadas las 9.30 de este viernes al colegio Oscus mediante un traslado privado. La logística para poder llevar la imagen de la virgen en procesión desde su ermita hace que sea prácticamente imposible, sobre todo, "un día de diario". Cuando la talla estaba lista en sus andas y con todos los detalles en perfecto estado los escolares han bajado al patio para encontrarse con ella.

"Es algo histórico para nosotros. Celebramos nuestros 50 años de vida y tenemos a la Soledad aquí. Para mí es, si cabe, más especial porque he sido costaleros durante 26 años. Esto no se me va a olvidar nunca", decía Jesús Berrocal, director del Oscus. No ha sido la única visita especial, ya que este jueves les visitó la Virgen de la Consolación con el mismo fin, para celebrar su aniversario. Para Berrocal este día ha sido muy especial: "Le estaremos eternamente agradecidos a la hermandad".

Semanas de preparación

En torno a las 11.00, los estudiantes del Oscus han puesto rumbo a su colegio vecino, el Santa Teresa atravesando el parque que les separa. Los actos en el segundo colegio se han desarrollado desde las 11.15 hasta las 12.30 aproximadamente. Han situado a la Soledad en la explanada exterior del centro que han engalanado para la ocasión. Han colocado una alfombra roja y han colocado las balconeras de Semana Santa en las ventanas que dan a dicho espacio. "Llevamos varias semanas organizándolo todo un equipo de personas del colegio", explica José Antonio Garrancho, profesor del centro.

Parte de los escolares la han recibido en esta entrada del centro. Un espacio por el que han pasado los más de 700 alumnos del centro. Los últimos en pasar ante la patrona han sido los alumnos de 1º de Bachillerato y los más pequeños, los niños de Infantil.

"Ha cantado el coro y se ha realizado una ofrenda floral", detalla Garrancho. Este momento es muy especial para toda la comunidad escolar y también para el Instituto Secular Hogar de Nazaret, responsable del centro, ya que supone un acontecimiento histórico: "Es un momento de emoción y de entusiasmo al pensar que nuestra patrona entra en nuestra explanada, bendice nuestro centro, mira a nuestros alumnos, contempla a los padres y fomenta la ilusión entre el equipo de profesores, creo que es la mayor grandeza y la mejor asignatura", reconoce Luisa Manzano, miembro de esta institución y exdirectora del centro. La directora general del instituto secular, Inés Escobar, reconocía que era un día "de gozo y de dicha". De este modo, señalaba que "era un orgullo recibir a la Madre en casa".

La procesión

La primera 'levantá' del trayecto entre este centro hasta la parroquia la han hecho recordando a la directora del colegio, que se encuentra de baja médica. Los portadores del primer tramo han sido los trabajadores y profesores del centro. Los escolares han escoltado a la virgen en su camino hacia el templo. Mientras que el coro entonaba algunas canciones dedicadas a la Virgen María algunos niños reaccionaban al verla pasar. Adrián, uno de los niños de unos cuatro años, decía espontáneamente: "¡Qué obra de arte!".

La comitiva ha estado encabezada por representantes de la hermandad y del colegio. Tras la patrona han continuado representantes eclesiásticos, el coro del colegio y un gran número de vecinos del barrio como los miembros del centro de mayores y su grupo de folklore ataviado con el traje regional. Un gran número de familiares también ha acompañado a la virgen en este traslado hacia la iglesia de San Juan Macías.

Este acontecimiento ha sorprendido a muchos vecinos porque desconocían que se iba a producir, una de ellas ha sido Mayte, trabajadora de la oficina de Caja Rural de Extremadura de la barriada. Ella afirmaba con emoción: "Mira por dónde viene la patrona a verme a la oficina". Lo decía mientras grababa un vídeo con su teléfono móvil.

A las 12.44, las campanas del templo han repicado señal de que el paso de la Soledad estaba llegando. Cinco minutos antes de las 13.00 ha llegado a la puerta y se ha producido uno de los momentos más tensos. Las dimensiones de la puerta del templo han dificultado la maniobra. Los responsables de la hermandad han retirado la corona para facilitarlo. Cuando la virgen ha entrado en la iglesia los escolares y feligreses han roto en un sonoro aplauso.

Consuelo Janita y Isabel Mejías en el interior de la iglesia San Juan Macías de Badajoz. / Santi García

Dos de las parroquianas que han participado de esta ovación eran Isabel Mejías y Consuelo Janita. Ambas reconocían que era "una maravilla" tener a la patrona en su casa. Ellas participan todos los domingos de la eucaristía en esta parroquia. "No podía faltar a esta cita, he dejado de hacer cosas con mi hija por venir aquí", reconocía Mejías. Su amiga Consuelo reconocía lo importante para ella de esta cita: "Soy muy católica y le tengo mucha devoción a la patrona. Tengo una imagen suya en el balcón y todas las noches me despido de ella", decía.

Programación de actos

La Virgen de la Soledad permanecerá durante todo el fin de semana en este templo para celebrar su medio siglo de vida. Durante estos días se celebrarán varios actos religiosos. En la tarde de este viernes se celebrará a las 17.30 el rezo del rosario y posteriormente, a las 19.30, se celebrará la eucaristía.

El sábado se desarrollará durante toda la mañana, de 10.00 a 13.00, el besamanos a la virgen. Por la tarde, se rezará a las 17.00 horas el rosario, se expondrá el santísimo a las 18.00 y una hora más tarde se celebrará otra eucaristía.

Para finalizar, el domingo se celebrarán otras dos misas. La primera a las 10 y la segunda a las 12.30. Esta última será la misa mayor y pondrá fin a los actos programados para festejar la onomástica de la parroquia San Juan Macías.