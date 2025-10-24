"Los quioscos de prensa tienen los días contados en Badajoz"

El Ayuntamiento de Badajoz inició el año pasado un «chequeo» de los quioscos portátiles de forja que había repartidos por los barrios de la ciudad, para actualizar su situación. En aquel momento quedaban 17 quioscos de prensa en calles y plazas.

Muchas de estas estructuras han ido perdiendo uso porque ha finalizado la concesión, porque se ha jubilado la persona que estaba al cargo o ha renunciado a seguir manteniendo este servicio porque no le resulta rentable, ha desistido por impago o por circunstancias familiares o personales. En algunos casos, se estudió el traslado de los que estaban en mejores condiciones para sustituir otros en peor situación.

Es el caso del quiosco de la avenida Fernando Calzadilla, cuya titular se jubiló. La estructura se ha trasladado a la esquina de Ronda del Pilar con la avenida de Europa y sustituye al que funciona a pocos metros en Ronda del Pilar, que es más pequeño. Ayer empezó a instalarse el nuevo, que carece de viseras, porque no aparecen en las instalaciones de Vías y Obras.

Carlos García regenta el quiosco de Ronda del Pilar. / A. M. R.

Lo regenta Carlos García Márquez, uno de los últimos quiosqueros que sobreviven en Badajoz. Una profesión que se extingue. Mientras habla con la prensa, no puede dejar de atender a clientes, lo que desmiente que no tengan negocio. Pero él argumenta que cada vez menos ciudadanos acuden a los quioscos. «Esto tiene los días contados, es inevitable, pueden ser 5 o 10 años, pero en cuanto muera la gente mayor que queda, se acabó».

Porque es la gente mayor la que aún compra periódicos en papel, costumbre que aún conservan. No así los jóvenes. «Ni los jóvenes ni los menos jóvenes». Ni siquiera chucherías. «Con el covid cambió y la gente se acostumbró a comprar cantidad en los supermercados y comérselas en su casa».

A su actividad normal han añadido la paquetería y algunos otros servicios, como las fotocopias. «Pero son accesorios, es como si un bar no sirve desayunos, lo fuerte aquí es la prensa, lo demás complementa, pero no suple, todo depende de cuánto puedas aguantar».

De momento, Carlos aguanta. Calcula que en Badajoz pueda haber cuatro quioscos de prensa (llegaron a ser 17). A pesar de que su futuro no es muy halagüeño, su presente inmediato sí le aporta algo más esperanza. Va a cambiar de quiosco y de ubicación. «Estoy más cerca de la esquina y hay más paso». Además, es más amplio, el doble, calcula. Unos tres metros más. Se lo ofreció el ayuntamiento porque lo iba a quitar de Fernando Calzadilla.

Carlos García lleva 30 años al frente de este quiosco. Antes estuvo su padre. Después se regularizó su situación y se quedó. No sabe cuándo tendrá lugar la mudanza ni cuál será el destino de su actual quiosco de forja. Tienen que terminar de instalarlo (ayer había cuatro operarios trabajando). Después tendrá que limpiarlo y trasladar toda su mercancía. Calcula que en quince días podría empezar a funcionar en su nueva ubicación. Piensa que podría ser el último quiosquero de Badajoz. Tiene 50 años. «Yo creo que sí, porque los demás son más mayores que yo».