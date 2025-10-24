Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

La suerte sonríe a los pacenses: Toca el segundo premio de la Lotería Nacional en Badajoz

Se ha vendido en Valdepasillas

Despacho receptor de loterias en la Avenida José María Alcaraz y Alenda de Badajoz.

Despacho receptor de loterias en la Avenida José María Alcaraz y Alenda de Badajoz. / LOTERÍAS

La Crónica de Badajoz

Badajoz

El sorteo de este jueves de la Lotería Nacional ha regado de dinero la ciudad de Badajoz. Un segundo premio de este juego ha recaído en la ciudad.

El primer premio, el número 83.552, ha repartido 30.000 euros por décimo premiado en doce provincias diferentes. Ninguna de ellas es extremeña.

El segundo premio, por el contrario, ha caído en la capital pacense. Un solo boleto del número 88.944 se ha vendido en Valdepasillas. Este está premiado con 6.000 euros.

La administración donde se vendió el boleto es la situada en la avenida José María Alcaraz y Alenda, 10.

