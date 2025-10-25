Cincuenta voces se dan cita en Badajoz para sonar en el Festival de la Canción de Extremadura

"Vengo nerviosa, pero más emocionada”, dice Marta Costa mientras espera su turno en la sala Ámbito Cultural de El Corte Inglés de Badajoz. Es la primera vez que se presenta a un casting y lo hace con Grey Hair, de Paula Guarnido, “una cantante no muy conocida”, explica. “Quiero que entiendan más o menos lo que quiero expresar con esa canción. Como es una chica que ha hecho su primera canción hace poquito, quiero conseguir lo mismo que ella.”

Son las diez y media de la mañana y el casting del Festival de la Canción de Extremadura acaba de comenzar. Antes de la hora prevista, la cola de participantes ya se extendía por el pasillo: en torno a cincuenta personas llegaron con la ilusión de pasar a la siguiente fase.

El certamen, que celebra este año su vigésimo primera edición, busca descubrir nuevas voces y talentos emergentes de la región y de toda España. Organizado por la Asociación La Trouppe, se ha consolidado como una plataforma para artistas que sueñan con dedicarse a la música. La gala final será el 15 de noviembre en el Teatro Balboa de Jerez de los Caballeros, con dieciséis finalistas que competirán por los tres micrófonos —de bronce, plata y oro— y premios de hasta 1.000 euros.

“Cada año son más”, comenta Victoriano Baena, de la organización del certamen. “Estamos teniendo un promedio de cincuenta participantes por casting. La plataforma es buena, porque festivales así en España se pueden contar con los dedos de una mano. La gente que ama la canción viaja donde haga falta para participar.”

Mientras los aspirantes esperan su turno, en la mesa del jurado se toman notas con atención. Baena explica que el proceso no se limita a escuchar buenas voces. “No solo miramos la voz”, señala. “Miramos la puesta en escena, la capacidad de transmitir. Hay chicos o chicas que a lo mejor no tienen muy buena voz, pero defienden la canción con otras cosas. Es un poco como Eurovisión: a veces la puesta en escena hace subir puntos.”

En la sala, los candidatos repasan letras, afinan guitarras y comentan los turnos. Antes de entrar, algunos calientan la voz en voz baja o se animan entre ellos. El ambiente es de expectación más que de nervios, con grupos de jóvenes que se acompañan unos a otros para vivir su primera experiencia sobre un escenario. Entre ellos, Daniela del Amor, de 16 años y con el número 182 en el pecho, se presenta por primera vez. “Voy a cantar Que hay más allá, de la película Vaiana”, cuenta. Ya había participado en otros concursos y confiaba en que la experiencia le ayudara. Había llegado acompañada de tres amigas, también candidatas.

Una de ellas, Alejandra Aranda, eligió I dreamed a dream, de Los Miserables, en su versión en español. “Es una canción complicada”, reconocía. “He estado calentando la voz antes de entrar, pero tengo ganas. No estoy tan nerviosa como esperaba. Es más fácil cuando venimos acompañadas.”

La cuarta del grupo, Diana Bernal, apostaba por algo distinto. “Traigo Houdini, de Dua Lipa”, explicaba. “Lo que traigo es como dar un show, más que transmitir. Es importante la puesta en escena, y el jurado lo va a valorar mucho. Tengo esperanzas de pasar, aunque está complicado.”

Entre las actuaciones también hubo espacio para propuestas más personales, como la de Antonio Gallego, que llegó con su guitarra. “Vengo a cantar una canción mía, a probar suerte, porque es la primera vez que me presento a algo así”, contaba con calma. “No tengo nervios. Tengo tan interiorizada la canción… Hay que ir con buena actitud.”

Para Baena, ese espíritu resume el sentido del certamen. “Vienen a conseguir su sueño, que es lo que se pretende al final”, afirmaba. “Cada año vamos subiendo poquito a poco. Estamos teniendo bastante éxito, gracias a ellos, a las redes sociales y a que la gente quiere implicarse.”