Mar Morán, soprano pacense: "Si los que no conocen la ópera la escuchan por primera vez, repetirán segurísimo"

La soprano extremeña Mar Morán nació en Badajoz en 1992 y ha forjado una carrera ascendente tanto en el ámbito del canto lírico como en el de la canción de concierto. Su repertorio va desde roles exigentes de ópera hasta la canción de concierto de raíz española, lo cual le permite abarcar diferentes escenarios. A día de hoy es una de las voces emergentes más prometedoras del panorama lírico español en la actualidad.

¿Cómo llega una pacense a ser cantante de ópera? ¿Cómo supo que quería dedicarse a esto?

Yo empecé siendo flautista e hice unos estudios de canto. La verdad es que cuando era más pequeña nunca pensé que fuera a ser cantante profesional. Siempre lo hacía como formación también, aparte de la de flautista, pero es verdad que cada vez se iba haciendo esta parte de mi vida más intensa. Cuando tú pruebas a hacer música con tu cuerpo y, como digo muchas veces, cuando te pica el bicho del canto, ya no te puedes separar de él. Eso fue lo que me pasó a mí.

¿Cómo ha llegado a ser lo que es hoy en su ámbito laboral? ¿Cuánta formación hace falta para ser soprano profesional?

Hice la carrera profesional de flauta de pico en el Conservatorio de Badajoz. Y después es que el canto siempre ha estado en en mi vida. Desde pequeña formé parte de varias agrupaciones corales: estuve en el Coro Amadeus, el Coro del Conservatorio... actúe en varios. Más tarde, me cogieron en el Conservatorio Victoria de Los Ángeles, donde conocí a mi profesora Elena Valdelomar. A día de hoy sigue siendo mi maestra. Y de ahí me fui a Madrid e hice la Escuela Superior de Canto.

¿Y cómo fue su inicio en el mercado laboral?

Después de todo esto que contaba me cogieron en Gante, Bélgica, para una ópera estudio. Vino la pandemia y me tuve que venir a España y volver a replantearme cuál era mi estrategia a la hora de buscar trabajo y que me escucharan para poder optar a papeles.

Estuve tres años dedicados en cuerpo y alma a hacer concursos de competición de alto nivel. A partir de ahí empecé a conseguir contratos en grandes teatros y la verdad es que estoy muy contenta de poder decir a día de hoy que me dedico a ser soprano profesional.

Ha interpretado grandes papeles, entre ellos la Reina de la Noche en La Flauta Mágica o Violetta Valéry en la Traviata de Giuseppe Verdi. Sin embargo, ¿cuáles son sus mejores recuerdos de su trayectoria?

Pues ha habido varios momentos. Por ejemplo, cuando he obtenido algún contrato relevante casi sin esperarlo. El año que viene voy a debutar en el teatro Colón de Buenos Aires. Pasaron varios días hasta que fui consciente de lo que significa, porque es uno de los teatros más importantes dentro del mundo de la ópera. Otro momento fue cuando estuve cuatro años de corista, formando parte del coro titular del Teatro Real, siendo soprano. El año que viene vuelvo ya no como corista, sino haciendo un papel dentro de una ópera, como solista.

¿Es el esfuerzo la clave de su éxito?

No te das cuenta de hasta dónde puede llegar el trabajo, el sacrificio y la dedicación, hasta que de repente te ha llegado -el éxito- y eres consciente de ello.

Si pudiera volver atrás y para darse un consejo, ¿cuál sería?

A veces me encantaría decirme "dedícate a otra cosa" porque esta es una carrera bastante compleja. Pero, sinceramente, le diría que siguiera siendo perseverante, que fuera una persona que no se rindiera, que siguiera trabajando, que siguiera insistiendo, porque al final los sueños son sueños, pero si los queremos hacer realidad hay que ir a por ellos y trabajarlos. No creo en la suerte sino en el trabajo.

¿Qué le diría a una persona que todavía no se ha planteado ir a ver ópera? ¿Dónde se encuentra su magia?

Tengo unos amigos que nunca habían pisado un teatro de ópera. Gracias a tener una amiga como yo, que se dedica a ello, han podido acercarse a ese mundo y todos han repetido. Es música en directo, no hay nada grabado, todo lo que ves es único, no hay otra función igual. Mañana, si se repite, será diferente. Pero la magia no solo está en el directo, la palabra 'conmover' es la que a mí me viene a la cabeza cuando pienso en la ópera. Pienso en ella porque la música conmueve, pero es que el cine conmueve, el teatro conmueve, la danza conmueve, y si todo eso junto lo unimos en un mismo espectáculo, se multiplica. Yo estoy segurísima que si los que no conocen la ópera la escuchan por primera vez, repetirán segurísimo. Es un espectáculo muy completo en el que además trabajan muchas personas.

Hoy, 25 de octubre, es el Día Mundial de la Ópera. En su opinión, ¿es importante que se celebre?

La ópera es un conjunto de artes, y creo que por eso se hace este día, para reivindicar que el arte humano, lo que puede llegar a hacer por sí mismo: desde cantar hasta tocar el violín, pasando por arreglar una peluca pelo a pelo… Al final es un trabajo muy completo que no se limita a lo que se ve a simple vista y que debe ser celebrado.