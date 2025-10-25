Vecinos de Cerro Gordo en Badajoz piden que el compromiso presupuestario con el instituto no se quede en papel mojado

Yolanda se levanta de lunes a viernes a las seis y media de la mañana para llevar a sus hijos a un instituto, situado a unos nueve kilómetros de su casa. “Si lo hubieran hecho ya, nos ahorraríamos los madrugones y los niños harían más amistades en su barrio”, lamenta esta vecina, que cada día invierte más de una hora entre trayectos y preparativos antes de empezar su jornada laboral.

Como ella, Rosa, otra vecina con dos hijos en otro instituto del centro de Badajoz, lamenta que el proyecto llegue tan tarde. “Esto tenía que haberse hecho antes, a la vez que el colegio, ahora llega tarde porque a muchos ya no nos sirve de nada”.

Mientras, Isabel, con una niña en la etapa de Infantil, se muestra mucho más esperanzada. “Confío en que esté listo para cuando mi hija lo necesite”, dice ilusionada, convencida de que “será un paso muy importante para el barrio”.

Todos valoran positivamente que la Junta de Extremadura haya incluido en los presupuestos regionales una partida para la construcción del futuro instituto en la barriada, aunque sus opiniones, varían según su situación familiar. Residentes como Raúl, observan el anuncio con cautela pero con cierta esperanza. Es el caso de un padre cuyo hijo aún está en Primaria. “Le quedan tres años para empezar el instituto y ojalá esté funcionando para entonces”, comenta, deseando que “el proyecto no se quede solo en los papeles”.

Necesidad real

El secretario vecinal, César Ortega, aplaude que su construcción esté incluida en las cuentas autonómicas y espera que los grupos políticos mantengan su apoyo en la Asamblea de Extremadura para que las obras puedan comenzar cuanto antes. “Somos unos 7.000 vecinos empadronados, pero seguramente vivan aquí más de 8.000 personas. Hay una amplia población en edad escolar y el instituto es una necesidad real para el barrio”, apunta a este diario.

Desde la asociación, además, piden que el centro educativo se diseñe con previsión: “El colegio se ha quedado pequeño, así que pedimos que el instituto se planifique teniendo en cuenta las necesidades actuales y futuras”.

César Ortega, secretario vecinal de Cerro Gordo, posa junto a la sede de la asociación. / Rebeca Porras

La construcción del instituto de Cerro Gordo también aliviaría la presión que sufren actualmente los centros de la zona de San Roque, como el IES San Roque y el IES Reino Aftasí, que están "masificados". A estos institutos acuden ahora no solo los jóvenes del propio barrio de San Roque, sino también estudiantes de Cerro Gordo, La Pilara, Golf Guadiana e incluso jóvenes de algunos pueblos cercanos como Villafranco del Guadiana o Talavera la Real.

El representante vecinal explica que la creación del nuevo centro permitiría descongestionar las aulas y ofrecer una alternativa más cercana a las familias de la zona este de la ciudad.

Rotonda y acerado

Entre las reivindicaciones pendientes, la asociación reclama avances en la construcción de una rotonda de acceso al barrio y en el proyecto del carril bici y acerado que conectará Cerro Gordo con Badajoz. Ambas actuaciones están aprobadas, pero, según Ortega, “no tenemos constancia de que se vayan a ejecutar a corto, medio ni largo plazo. Nadie nos da información al respecto”.

En el plano económico, el barrio sigue creciendo y cada vez hay más actividad comercial. “Se están abriendo nuevos locales en la calle Lady Smith, entre ellos una tienda de alimentación para mascotas, una autolavandería y un espacio de alquiler de trasteros”, indica el secretario vecinal, que considera que una de las demandas más claras es la apertura de un gimnasio completo con sala de musculatura.

El barrio, añade, “mantiene una alta ocupación de viviendas, con precios de venta que rondan los 180.000 o 200.000 euros en el caso de los pisos más grandes y alquileres en torno a los 500 o 550 euros mensuales”.

Zona de juegos

Por último, la Asociación de Vecinos de Mirador del Cerro Gordo ha valorado de forma positiva los avances en la instalación de un nuevo parque infantil en la plaza central del barrio, una reivindicación que se remonta a la antigua directiva vecinal.

El secretario de la asociación, ha recordado que el proyecto “ha sido fruto de la perseverancia” y que la nueva zona de juegos convivirá con la fuente existente: “Se mantiene la mitad de la fuente y la otra mitad se dedicará a los juegos infantiles”.

Las obras marchan “a buen ritmo” y según los cálculos de los operarios municipales, podrían estar terminadas a mediados de noviembre.

Plaza Conde de la Torre del Fresno en la que se abrirán los nuevos juegos infantiles. / Rebeca Porras

Cerro Gordo es una barriada joven, tranquila y en constante crecimiento. “Ya no queda mucho espacio para expandirse -reconoce César-, pero "seguimos siendo un barrio con mucha vida".