Convocan un acto en apoyo a la familia de Belén Cortés frente a los juzgados de Badajoz

Colegios y entidades de profesionales del ámbito social han convocado una concentración el próximo 29 de octubre frente a los juzgados de Badajoz, en la Ronda Norte, coincidiendo con el inicio de juicio por el crimen de la educadora Belén Cortés Flor, del que están acusados tres menores que residían en el piso de cumplimiento de medidas judiciales en el que trabajaba y ocurrieron los terribles hechos la noche del pasado 9 de marzo.

La convocatoria, que se está difundiendo a través de las redes sociales, tiene como objetivo apoyar a la familia de Belén Cortés en momentos tan difíciles. Será un acto sin logos ni banderas, pacífico y durante el que se leerá un manifiesto. El lema elegido es ‘Belén somos todos/as’, el mismo bajo el que más de un millar de personas se echaron a la calle en Badajoz para condenar el brutal crimen el pasado 22 de marzo.

Está previsto que el juicio se prolongue durante tres días, del 29 al 31 de octubre. Los tres menores imputados, que tenían 14, 15 y 17 años cuando sucedieron los hechos, se enfrentan a penas de entre 5 y 8 años de internamiento en régimen cerrado por un delito de asesinato, que es de lo que los acusan la fiscalía y la acusación particular, ejercida por Raúl Montaño, en representación de los familiares de la víctima.

El ministerio público pide que a los dos varones, a los que considera los presuntos autores materiales del crimen, se les impongan 6 años y a la adolescente, 5 años, por actuar presuntamente como cómplice de los anteriores.

La acusación particular, por su parte, solicita que los tres sean condenados por asesinato y se les imponga el máximo castigo previsto en la Ley de Menor: 6 años de internamiento en régimen cerrado para ellos y 8 años para ella. La indemnización global que reclama a la Junta de Extremadura, bajo cuya tutela estaban los menores, y de forma subsidiaria a sus familias supera de largo el medio millón de euros.

Además del delito de asesinato, las acusaciones pública y particular imputan a los tres un delito de robo con violencia, por supuestamente apoderarse de pertenencias del piso tutelado y de la propia Belén Cortés, y al menor de 15 años, otro contra la seguridad vial por conducir sin carné.

Por su parte, como ya adelantó este diario, los abogados de los menores de 15 y 17 años, José Duarte y Leopoldo Torrado, respectivamente, niegan que sus representados participasen en el crimen y solicitan que sean absueltos. El letrado del tercer imputado, Antonio Pitera, no se ha pronunciado sobre su línea de defensa.