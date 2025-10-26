Edición récord de la Ruta 091: más de 1.700 corredores corren por el autismo en Badajoz

El sol ha acompañado desde primera hora de la mañana a los más de 1.700 participantes que se han dado cita este domingo en la Ruta 091, la carrera solidaria organizada por la Policía Nacional y la Jefatura Superior de Policía de Extremadura en beneficio de Apnaba, la Asociación de Padres de Personas con Autismo de Badajoz.

Desde las nueve, el entorno del Puente Real ha comenzado a llenarse de corredores, familias y grupos de amigos que calentaban, estiraban y se hacían las primeras fotos con el río Guadiana de fondo. El azul de las camisetas conmemorativas y el ambiente han dado color a una jornada deportiva que, un año más, combina deporte y solidaridad.

La explanada del mercadillo de los martes, punto de salida y meta de la prueba, se ha transformado por unas horas en un espacio de encuentro en el que han convivido atletas experimentados, aficionados y niños dispuestos a participar. Todos compartían un mismo objetivo: disfrutar del recorrido y apoyar una jornada que, edición tras edición, une a la ciudad en torno a una causa solidaria.

Ambiente antes de comenzar la carrera. / Jota Granado

Récord de participación

La Ruta 091 ha batido este año su récord de participación. “Estamos teniendo mucho más éxito que en años anteriores. Hemos superado los 1.700 inscritos; el año pasado contamos con 1.200 y ya nos pareció una pasada”, explicaba la agente de la Policía Nacional María Ángeles Jiménez.

La carrera, que en ediciones anteriores se celebraba en el parque del río Guadiana, en la margen derecha, ha estrenado este año un nuevo punto de salida y meta: la explanada del mercadillo de los martes, junto al Puente Real. El cambio de escenario y de recorrido ha sido, según la organización, uno de los factores que más interés ha despertado entre los corredores. “Creo que el nuevo circuito ha atraído a muchos deportistas más profesionales, y además ha salido un día estupendo; mucha gente rezó para que no lloviera”, añadía Jiménez.

Desde ese espacio partían los corredores de las pruebas de cinco y quince kilómetros, además de la caminata y las carreras infantiles. El nuevo trazado de 15 kilómetros ha discurrido por la margen derecha del Guadiana, con paso por la zona de la Charca de los Pollos, mientras que la modalidad corta ha recorrido parte del paseo fluvial y los puentes.

Entre los primeros grupos en llegar a la salida se encontraba Paqui Risco, acompañada de un grupo de amigas del gimnasio de Guadiana. “Venimos muy ilusionadas, con ganas, y a ver qué tal se nos da hoy”, ha contado mientras ajustaba su dorsal. Para ellas era la primera vez en la Ruta 091, aunque no en una carrera. “Vamos a hacer los cinco kilómetros, poquito a poco, pero con muchas ganas”, ha señalado.

Paqui y sus amigas. / Jota Granado

También las familias se han animado a participar. Padres, madres y niños han compartido la experiencia juntos. Entre ellos estaba José Antonio Sánchez, que ha acudido junto a su mujer y sus dos hijos, Daniel, de nueve años, y Marta, de seis. “Venimos con muchas ganas”, ha contado antes de empezar. Ha sido su primera vez en esta carrera, y también la de los pequeños. “Estoy un poco nervioso”, ha reconocido Daniel, con el dorsal prendido en el pecho, mientras su padre sonreía. “Los kilómetros que podamos, pero disfrutando en familia”, ha añadido.

José Antonio junto a asus hijos, Daniel y Marta, y su mujer. / Jota Granado

Todo lo recaudado se destina íntegramente a Apnaba. Este año, además, se mantuvo la opción de la fila 0 o dorsal solidario para quienes quisieran colaborar sin participar en las carreras.