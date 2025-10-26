Los pacenses gastan de media 40 euros en flores para el Día de Todos los Santos

Se acerca el Día de Todos los Santos y las floristerías de Badajoz se preparan para la semana del año que más trabajo tienen. Una festividad que se celebra el sábado que viene y en la que los cementerios pacenses se llenan de familias que homenajean a sus seres cercanos fallecidos. Una de las maneras más tradicionales de rendir ese homenaje es colocar flores en las lápidas.

"Están saliendo muy bien tanto la flor natural como la artificial", afirma Soledad Barroso, dueña de la floristería Flor Regalo, pero "hacía muchos años que la flor artificial no se vendía tanto como este", explica. Y es que, aunque al principio eran pocos los que lo hacían, cada vez más personas compran flores artificiales en esta fecha señalada, ya que la duración de las naturales ante los cambios de tiempo es limitada.

Respecto a los encargos, esta florista asegura que el pacense es previsor. "Las flores artificiales se suelen encargar a primeros de octubre y las naturales, con 15-20 días de antelación".

Está de acuerdo con ella Sonia Cano, trabajadora de la floristería Olivia. En su establecimiento están notando retraso. "Lo natural se está encargando bastante más tarde".

La organización es crucial en estos establecimientos puesto que cargan sus almacenes para tener existencias y, si no venden lo previsto, incurren en pérdidas. Es por eso que Alicia Ledesma propietaria de Flores con ilusión, avisa a sus clientes de que "hasta el lunes hacemos encargos para preparar las jardineras y organizar el resto de cosas, luego ya a partir de ese día pueden venir a comprar flores sueltas".

Las flores más vendidas

En cuanto a la variedad, esta no es una época del año en la que guste innovar. "Como todos los años, lo que más se vende es la margarita, el clavel, el lirio o la gerbera", manifiesta Sonia Cano. Flores clásicas para rendir homenaje a nuestros antepasados.

Ledesma por su parte dice que "las flores que más se venden son todos los años prácticamente las mismas. Hay clientes que quieren claveles, margaritas, que es lo más típico, aunque sí que hay otros que prefieren flores más especiales para ese día".

Subida de precios

¿Y cuánto gasta el pacense en el Día de Todos los Santos? Los precios están variando pero la media de inversión en flores en Badajoz no cambia. "Hay gente que se lleva flores naturales sueltas, otras un centro. Los centros más vendidos suelen estar entre los 40 y 50 €, normalmente la media de flor es de unos 30 o 40 €".

"Los precios han subido algo, aunque esto depende de cada florista, porque ya suben los precios demasiado en todos lados como para hacerlo nosotros también mucho más. Yo intento no incrementar los precios salvo que no tenga más remedio", expresa Soledad Barroso.

Alicia Ledesma explica que todo depende de sus proveedores. "Nosotros compramos las flores a los productores y ellos nos ponen el precio. Yo he intentado mantener el mismo, pero al final es un producto perecedero, hemos invertido mucho en flores que nos llegan la semana que viene para preparar cosas de cara al viernes y sábado. Tenemos que gastar un montón de dinero en esta fecha y como no se venda, después ya no te sirve. La ganancia de un lado, puede ser pérdida por el otro".