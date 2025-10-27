Un aspirante a la plaza de David Sánchez en la Diputación de Badajoz recurrirá el nombramiento

Un aspirante a la plaza vacante de David Sánchez en la Diputación de Badajoz anuncia que la recurrirá. Así lo ha confirmado a este medio Antonio Moya Tudela, director de orquesta y catedrático con más de tres décadas de trayectoria en la enseñanza superior musical. «No ha sido una decisión justa, por eso voy a recurrir y ya he solicitado el expediente administrativo para hacerlo en tiempo y forma», afirma.

La plaza, correspondiente a la jefatura de la Oficina de Artes Escénicas, fue adjudicada la semana pasada a Miguel Calderón Domínguez, profesor superior de viola del Conservatorio Superior de Música Bonifacio Gil, tras un proceso de libre designación al que concurrieron 16 aspirantes. El puesto permanecía vacante desde la renuncia de David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno, el pasado febrero.

Moya sostiene que su candidatura cumplía “sobradamente” los requisitos y el baremo de méritos exigidos. Según explica, aportó 11 títulos superiores —nueve de ellos de música—, una tesis doctoral en Dirección de Orquesta por la Universidad de Salamanca y una carrera docente de 33 años en conservatorios superiores. «No es que tenga lo que se pide, es que lo tengo multiplicado en algunos apartados», señala.

El aspirante, que ha sido catedrático de Dirección de Orquesta en el Real Conservatorio Superior de Música de Madrid y académico de Bellas Artes, asegura que su experiencia profesional abarca más de tres décadas de actividad artística y pedagógica. «He dirigido orquestas y óperas dentro y fuera de España, he publicado trabajos musicológicos y he formado a generaciones de intérpretes», resume.

«Defectos formales»

Entre las propuestas incluidas en el proyecto que presentó Moya a la diputación figuraban la creación de un máster en práctica orquestal, un taller internacional de orquesta y la posibilidad de llevar al exterior producciones como la ópera española Don Gil de Alcalá. También proponía grabar las obras inéditas del pianista extremeño Esteban Sánchez y fomentar la colaboración con Portugal y América Latina en torno a la música de raíz hispana.

Moya indica que su recurso también se apoyará en supuestos «defectos formales» del procedimiento, aunque evita concretar. «No puedo desvelar mi estrategia procesal, pero hay fallas puramente administrativas», afirma. Preguntado por el sentir de otros participantes, reconoce una «sensación generalizada» de disconformidad, aunque rehúsa hablar en nombre de otros aspirantes.

El director de orquesta dispone de un mes desde la publicación del decreto en el Boletín Oficial de la Provincia para interponer recurso de reposición ante la diputación o acudir directamente a la vía contencioso-administrativa, según establece la Ley de Procedimiento Administrativo Común.

El proceso, convocado el pasado mayo, incluyó dos jornadas de entrevistas celebradas en septiembre en el Conservatorio Juan Vázquez, bajo confidencialidad. El nombramiento de Calderón se formalizó mediante decreto de Presidencia, tras la propuesta del diputado delegado del Área de Cultura y con informe favorable de Intervención.

La jefatura de la Oficina de Artes Escénicas había quedado vacante tras la salida de David Sánchez, que dimitió «de manera unilateral» en febrero, en medio de la investigación judicial sobre su contratación en 2017. Esa causa, conocida como el caso David Sánchez, se encuentra actualmente pendiente de juicio, con el hermano del presidente del Gobierno, el líder del PSOE extremeño Miguel Ángel Gallardo y otros nueve cargos investigados por presunta prevaricación administrativa y tráfico de influencias.