El Ayuntamiento de Badajoz sortea de nuevo los huertos urbanos para mayores: Así se pueden solicitar

En noviembre de 2023 siete mayores de Badajoz comenzaron a trabajar en sus huertos urbanos. Las parcelas, en la barriada de Llera, se adjudicaron mediante sorteo público y los agraciados mantienen sus cosechas temporada tras temporada.

En vista del éxito de la iniciativa, el IMSS ha publicado en el BOP la segunda convocatoria para la autorización de uso y aprovechamiento de los huertos urbanos ecológicos para mayores. "Esta nueva edición da continuidad al proyecto iniciado en 2023", aseguran desde el consistorio.

Siete son de nuevo los huertos que se ofertan, todos en una parcela municipal acondicionada para el cultivo ecológico. Están en la calle Newton. Son los mismos que en la primera edición, puesto que la autorización de uso es de dos años.

¿Cómo solicitarlos?

El proyecto se enmarca dentro de las políticas municipales de envejecimiento activo y vida saludable, fomentando además valores como la convivencia, la sostenibilidad y el respeto al medio ambiente. Está dirigido a mayores de 60 años que estén empadronados en Badajoz, sean socios de algún centro de mayores y se encuentren en condiciones de realizar labores agrícolas.

De nuevo, las autorizaciones de uso serán de dos años y la adjudicación se realizará mediante sorteo público entre todas las solicitudes admitidas. Este será retransmitido en directo por internet, a través de un enlace dispoible en la web del IMSS.

El plazo de presentación de solicitudes es de 15 días naturales a contar desde el día siguiente a la publicación en el BOP, y podrán presentarse en el registro del Instituto Municipal de Servicios Sociales o a través de los medios previstos en la Ley 39/2015, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

En palabras del concejal delegado del área, Juancho Pérez, “esta segunda edición reafirma el compromiso del ayuntamiento con el bienestar y la participación activa de nuestros mayores. Los huertos urbanos son un espacio donde pueden disfrutar de la naturaleza, compartir experiencias y mantenerse activos física y socialmente”.

En este enlace puede consultarse la convocatoria completa y descargarse el modelo de solicitud.