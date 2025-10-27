Badajoz será la capital del enoturismo español este viernes

Badajoz se convertirá en la capital del enoturismo de España este viernes. El Hospital Centro Vivo será la sede del I Congreso del Vino y Enoturismo Extremeño, una cita en la que esperan reunir a más de 1.200 personas.

Uno de los principales objetivos que se intentan alcanzar con este encuentro es potenciar su consumo en la región: "Hay mucha gente que sigue pidiendo vinos de fuera teniendo grandes productos en la región", argumenta Fernando Segador, presidente de Opaex (Organización de Profesionales, Autónomos y Emprendedores de Extremadura), institución organizadora.

Un sector en auge

Para conseguir esa implantación del producto, José Antonio Vidal, una de las voces autorizadas en el mundo vinícola internacional, indicó a Segador que "una de las formas de introducirlo era a través del enoturismo". Así nació la iniciativa que albergará a grandes referentes de este mundo. Además de bodegas, habrá empresas especializadas en el enoturismo y grandes profesionales que darán su punto de vista para poder potenciar este sector en la región.

"El turista de playa tiene su zona, pero en el interior tenemos que atraer un turista de calidad y que cada vez pernocte más noches en la región", asegura Segador. Uno de los nichos de mercado es el chino y en el que ponen su mirada. Este perfil de turista evita las zonas de playa y prefieren los paquetes de visitas culturales.

Programación: catas, exhibiciones e influencers

El congreso comenzará a las 10.00 con una masterclass de José Antonio Vidal, presidente nacional e internacional de enoturismo. Será el encargado de dar comienzo a este evento hablando sobre el posicionamiento internacional del destino enoturístico. A continuación, se celebrará una mesa de debate en la que se abordará el potencial de este sector turístico en la región. Debatirán en este espacio, el propio José Antonio Vidal; Enrique Vidal, responsable de un turoperador; Victoria Acero, responsable de enoturismo de la bodega Habla; y Diego Reyes, de la bodega Pago de la Encomienda. Además, contará con una amplia representación del sector en Portugal, con José Manuel Santos, presidente de Turismo de Alentejo; José Pedro Gonçalves, de Viajes Abreu; y Donatília Vivas, gestora de Enoturismo en Adega Mayor.

La inauguración oficial será a las 12.00 horas y en ella ya han confirmado asistencia Guillermo Santamaría, consejero de Economía, Empleo y Transformación Digital; Raquel del Puerto, presidenta de Diputación de Badajoz; su homólogo en la de Cáceres, Miguel Ángel Morales; y el presidente de la Cámara de Comercio de Badajoz, Mariano García Sardiña, entre otras personalidades.

A las 17.00 se celebrará una segunda masterclass de la mano de Jesús Flores, enólogo, sumiller y formador, que versará sobre las estrategias de promoción para el vino extremeño. A continuación, a las 17.30 se desarrollará una mesa de debate con la temática: 'El vino Extremeño conquista'. En ella participarán: Juan Antonio Baena, especialista en vinos de España; Marta Clot, sumiller y creadora de contenido; Mario Maroco, jefe de ventas en Representaciones Barrero; Francisco Teixidó, doctor en Enología; y Óscar Márquez, CEO & sommelier de la empresa pacense Somvinum.

Asimismo, habrá dos ponencias individuales de dos referentes del mundo vinícolas como son las de Amelia Coloma, que dirige desde hace 30 años Coloma Viñedos y Bodegas como responsable técnica, o Marcelino Díaz, fundador de la Bodega Marcelino Díaz y promotor del Museo del Cava de Almendralejo.

En el programa del congreso también se celebrarán catas en vivo, exhibiciones de corte de jamón y degustación de caldos de la tierra maridados con tapas. "Hemos hecho un congreso serio y lúdico a la vez. Una cosa no está reñida con la otra", asevera el organizador. Habrá 15 bodegas extremeñas presentes y muchas de ellas darán a probar sus productos. Según señalan desde la organización, la mayoría de ellas ya ofrecen productos de enoturismo.

"Oportunidad de apoyo al mundo empresarias"

Fernando Segador asegura que uno de los objetivos principales es "lograr implantar el vino de Extremadura en el mercado de Madrid". Es en esta plaza donde el sector extremeño quiere ganar músculo: "Hay dos o tres denominaciones de origen muy consolidadas en el consumo". Por ello, quiere que la denominación Ribera del Guadiana pueda incorporarse a ese grupo de 'best seller'.

"Crear marcas cuesta mucho trabajo y dinero y en ese proceso estamos inmersos", reconocía Segador. Además, informa que el vino de la tierra y el enoturismo no solo afecta a las bodegas, "implica al patrimonio, al entorno de las localidades en las que se ubiquen las bodegas e, incluso, al Alentejo (Portugal)".

Con esta cita, se da soporte a un sector que puede convertirse en uno de los más potentes de la región: "Se trata de una oportunidad muy importante de apoyar al mundo empresarial extremeño", concluye Fernando Segador. El evento será completamente gratuito y se desarrollará desde las 9.30 a las 23.30 en el Hospital Centro Vivo el día 31 de octubre.