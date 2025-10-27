Las capillas de los huesos a un paso de Badajoz: esta es su verdadera historia

A pocos minutos de Badajoz, la Capilla de los huesos de Campomayor invita a sus visitantes a adentrarse en una trágica historia que marcó a un pueblo entero. Una pequeña ermita, de entrada gratuíta, que con tan solo unos pocos metros cuadrados, parece sacada de una película: paredes y techos se encuentran totalmente cubiertos por los restos de casi un millar de personas.

Al cruzar el umbral, es necesario que la vista se adapte al ambiente oscuro y a la luz tenue del lugar, donde el silencio se vuelve casi físico. Un lugar donde descansan miles de tibias, peronés y calaveras que parecen seguir cada paso de los visitantes.

Su historia

Los cimientos de este peculiar templo se levantaron en 1766, impulsado por la Cofradía de las Ánimas de Campomayor, y su existencia está profundamente ligada a un episodio que marcó al pueblo para la eternidad.

En la madrugada del 16 de septiembre de 1732, una tormenta desató el desastre: un rayo cayó sobre la torre del homenaje del castillo de Campomayor, justo donde se almacenaban toneladas de pólvora y más de cinco mil cartuchos. Tan descomunal fue la explosión que destruyó dos tercios del pueblo, dejando 316 fallecidos y más de dos mil heridos.

Capilla de los huesos. / Turismo Portugal

Durante mucho tiempo se pensó que los restos que decoraban la capilla pertenecían a las víctimas de dicha explosión, sin embargo, tras un estudio arqueológico y antropológico, se comprobó que, originalmente, los huesos pertenecen a la Igreja Matriz, y fueron trasladados allí durante la reconstrucción del municipio en el siglo XVIII.

Otros osarios del Alentejo portugués

La Capilla de los huesos de Campomayor no es la única con estas peculiares características en el Alentejo portugués, a menos de media hora se encuentra la Capilla de los Huesos de Monforte, que a pesar de su reducido tamaño, sigue impactando de igual manera a sus visitantes: con casi cuatro metros cuadrados, esta capilla cuenta cientos de calaveras en su interior que forran el fondo del altar, a modo de retablo.

El más conocido de los osarios portugueses es el de Évora. Una capilla que pertenece al Convento de São Francisco, ubicada en el que era el dormitorio de los frailes, y construída a petición de los propios monjes entre los siglos XVI y XVII. La capilla se encuentra con sus columnas y paredes totalmente cubiertas por más de cinco mil calaveras y huesos. Además, cuenta con dos esqueletos expuestos en uno de los muros.

Una cita común

Existe un nexo de unión entre las capillas de Évora y Campomayor, una frase que heredó la segunda de la primera: "Nos ossos que aqui estamos, pelos vossos esperamos" ("Nosotros los huesos que aquí estamos, por los vuestros esperamos"). Esta cita surge como reflexión de los monjes del Convento de São Francisco, que mandaron levantar la capilla para emplearla como lugar de recogimiento y reflexión sobre la existencia humana y la vida eterna.