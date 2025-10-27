Comienzan las obras de plataforma única en la calle Padre Rafael de Badajoz

Desde hace días, hay palabras escritas en las aceras y la calzada con pintura fluorescente, que indican dónde están los imbornales, las tuberías o el gas con flechas y círculos. Los trabajadores han llegado y están demoliendo las aceras de la margen izquierda. Todavía hay coches aparcados en ambos márgenes.

Han comenzado las obras para convertir en plataforma única la calle Padre Rafael de Badajoz, que es la que une el paseo de San Francisco con Juan Carlos I. Tiene su lógica, pues todo su entorno es de plataforma única, así como las calles paralelas y perpendiculares: Felipe Checa, Menacho, Santo Domingo, Juan Carlos I, el paseo de San Francisco y la plaza de Minayo.

La obra se ha adjudicado a Cubillana, cuyos trabajadores calculan que podrá estar terminada en Navidad.

En principio, la idea es eliminar una de las dos filas de aparcamientos. Son una quincena de plazas. Aún está por decidir, si los de la derecha o la izquierda. Posiblemente se mantengan los de la derecha, que son algunos menos, porque en este borde están colocados los contenedores de basura, que es donde deben situarse para que el camión de recogida pueda subirlos.

La plataforma única consiste en poner al mismo nivel aceras y calzada como solución de accesibilidad. En las últimas obras del ayuntamiento en calles del Casco Antiguo, se ha optado por colocar baldosas en las aceras y adoquín en la calzada, que se mantiene más firme con el paso de vehículos. En el caso de Juan Carlos I, la calzada se mantuvo con asfalto.

Según fuentes de la empresa, una de las aceras, en la que se eliminen los aparcamientos, será más ancha que la actual, de unos dos metros.