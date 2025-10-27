"Despedida colectiva" a Paco Zambrano en Badajoz

Serán 21 bailaores, cantaores y guitarristas, bajo la batuta experta de la periodista Laura Zahínos. Todos ellos participarán en «una despedida colectiva» al médico, flamencólogo y biógrafo de Porrina de Badajoz, Paco Zambrano, fallecido inesperadamente el pasado 29 de julio. El homenaje tendrá lugar justo tres meses después, este miércoles, 29 de octubre, a partir de las 20.00 horas, en el Hospital Centro Vivo, de Badajoz.

El cartel lo forman Joaquín Muñino, José Ángel Castilla, David Silva, Esther Merino, Eva Soto, José Gómez ‘Fefo’, Paulo Molina, Vicky González, Carmen ‘La Parreña’, Fuensanta Blanco (estará pero no bailará, porque está lesionada), Carolina la Chispa, María Metidieri, Miguel de Tena, Daniel Castro, Jesús Ortega, Sara Castro, Salomé Pavón, La Kaíta, Chiqui Quintana, Alejandro Vega y Domingo ‘El Madalena’.

Tampoco faltará Porrina, presente con ‘Rezo a Dios’, ‘Morería’ y ‘Ojos Verdes’, con los que José Salazar Molina, el Marqués de Porrina «rozó la excelencia», apuntaba este lunes durante la presentación de este homenaje el bailaor Jesús Ortega.

A una isla desierta

Paco Zambrano, que era un «investigador larguísimo», que conocía todo lo que se cocía en este arte en el territorio nacional, a la pregunta de qué música se llevaría a una isla desierta, respondía: «Yo con esto estoy salvado», recordaba de él Laura Zahínos, que compartió trece años de radio con el flamencólogo. En recuerdo del biógrafo de Porrina, todos los artistas saldrán en un momento del espectáculo de negro riguroso con un clavel rojo.

El diputado de Cultura, Ricardo Cabezas, destacó de Zambrano que es «una de las figuras más queridas, respetadas y determinantes del flamenco extremeño». «Hablar de Paco -dijo Cabezas- es hablar de compromiso con la verdad del cante, la investigación rigurosa y la divulgación paciente, pero sobre todo con la defensa del flamenco como seña de identidad de Extremadura y de la provincia de Badajoz, que tanto estudió, recorrió y amó».

Recordó además el diputado el empeño de Paco Zambrano para que el flamenco figurase en el Estatuto de Autonomía de Extremadura, «una de las mayores muestras de su entrega y de su visión de futuro». También mencionó Cabezas que Zambrano devolvió a Porrina al lugar que le correspondía, así como a otros artistas extremeños que llevaban el compás en la sangre sin saberlo. El diputado quiso durante la presentación agradecer la «extraordinaria acogida» que este homenaje ha tenido entre artistas, peñas y su familia (su hijo estará en el homenaje.

Laura Zahínos, por su parte, resumió así lo que ocurrirá mañana: «Será un recorrido sonoro por la vida de Paco para agradecerle todo el legado que nos ha dejado, que es mucho».