IU Badajoz propone un Plan de Movilidad para un transporte urbano "útil" y "moderno"

Izquierda Unida Badajoz ha presentado una propuesta integral de movilidad urbana dentro del 'Plan de Ciudad' que la formación está desarrollando, con el objetivo de que el transporte público, dicen, sea "moderno, eficaz y sostenible".

Una iniciativa que da a conocer tras las recientes declaraciones del alcalde, Ignacio Gragera, que ha atribuido al Gobierno central la falta de avances en el soterramiento de la N-V a su paso por la ciudad, respecto a lo cual la formación considera que el regidor "debería dejar de cargar las responsabilidades en otras administraciones y centrarse en propuestas útiles para la ciudad".

"La ciudad tiene mucho margen de mejora en movilidad urbana, pero al alcalde solo parece interesarle el conflicto con otras administraciones", ha señalado el coordinador local de IU, Javier A. Pache, que ha remarcado igualmente que cuando se trata de mejorar el transporte público o la movilidad "esconde la cabeza como un avestruz".

De este modo y en relación al transporte urbano de la ciudad, IU ha criticado que el sistema actual, gestionado por Tubasa, mantiene líneas desfasadas, trayectos largos y esperas "interminables", mientras que las rutas "apenas" han cambiado en tres décadas pese al crecimiento urbano, y la falta de personal obliga a la plantilla a acumular horas extra por una planificación "deficiente". Al respecto, Pache sostiene que "el transporte público en Badajoz refleja la falta de proyecto del Partido Popular".

El plan de IU

El plan de IU apuesta por una transformación "real" del transporte urbano, con medidas inspiradas en modelos "exitosos" de ciudades como Pamplona, Logroño o Burgos. Entre sus ejes principales destacan la creación de una estación central de autobuses urbanos, ubicada entre el Casco Antiguo y la zona comercial, como nodo de conexión entre barrios, poblados, taxis, bicicletas públicas y estaciones de tren y autobús.

También aboga por la reordenación de líneas y aumento de frecuencias, con autobuses cada pocos minutos en los principales corredores y microbuses eléctricos para el Casco Antiguo; carriles bus y prioridad semafórica para agilizar los recorridos; Zona de Bajas Emisiones en el centro histórico-comercial, acompañada de una mejora del transporte público y parkings disuasorios con lanzaderas rápidas hacia el centro.

La formación ha expuesto por último que Badajoz "arrastra décadas de abandono institucional, privatización de servicios y promesas incumplidas". Frente a ello, propone una hoja de ruta "clara": "No queremos una ciudad de escaparates vacíos, sino una ciudad moderna, verde, cultural y justa", concluye IU Badajoz.