Libro
Un manuscrito sobre la guerra civil y la posguerra se presenta en Badajoz
Mañana martes, a las 19.00 horas, en el Hospital Centro Vivo
El Hospital Centro Vivo acoge mañana marte,s 28 de octubre, la presentación del libro 'Año 1936 al 1947. Años de injusticia, hambre y miseria', de Antonio Moreno Casas.
Se trata de un manuscrito en el que Antonio Moreno Casas invita a recorrer su vida entre 1936 y 1947, desde la dura niñez rural hasta la guerra, la cárcel y los batallones de trabajo.
Con palabras sencillas pero memoria precisa, rescata oficios, herramientas, injusticias y vivencias que hoy forman parte de la intrahistoria: la historia real de quienes vivieron la pobreza, la represión y la resistencia en silencio.
En la presentación estarán Ricardo Cabezas, diputado de Cultura, Deportes y Juventud, Roque Alonso, periodista, y Manuel Moreno, hijo del autor.
