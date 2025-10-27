El Museo Arqueológico de Badajoz celebra Halloween uniendo arqueología, historia y creatividad

El Museo Arqueológico Provincial de Badajoz se prepara para celebrar Halloween de una manera original y educativa. Durante los días 28, 29 y 30 de octubre, el centro ofrecerá una actividad didáctica especialmente diseñada para alumnado de 5º y 6º de Primaria y 1º de ESO, con el objetivo de fomentar el interés por la arqueología y la historia a través de la creatividad y la participación activa.

La propuesta, organizada por el departamento de Educación del museo, combina el aprendizaje histórico con la expresión artística en un contexto lúdico, aprovechando el atractivo de la festividad de Halloween para acercar el pasado a los más jóvenes. Bajo un enfoque pedagógico y participativo, la actividad busca despertar la curiosidad del alumnado por los rituales y costumbres de antiguas civilizaciones, al tiempo que promueve el trabajo en equipo y la imaginación.

Actividades

La jornada comenzará con una visita guiada a la nueva sala de Protohistoria, uno de los espacios más destacados del museo. Allí, los participantes conocerán de cerca los rituales funerarios de época tartésica, una de las culturas más enigmáticas del suroeste peninsular. A través de un vídeo inmersivo proyectado en el suelo, los estudiantes podrán observar cómo se realizaban los enterramientos en aquel periodo, descubriendo los significados simbólicos y religiosos que acompañaban a la muerte antiguamente.

Tras la visita, los grupos pasarán a la fase práctica del programa: un taller creativo en el que elaborarán su propia vasija funeraria, confeccionadas en cartón e inspiradas en la célebre 'Cruz del Negro', característica de la cultura tartésica. Esta parte de la actividad invita a los alumnos a aplicar lo aprendido durante la visita, integrando los conceptos históricos en una creación artística personal.

Las piezas se presentarán sobre una base que simula la tierra y se completarán con elementos simbólicos del ajuar funerario, como pequeños huesos, adornos o amuletos, a los que se añadirán detalles decorativos relacionados con Halloween. De esta forma, el taller establece un vínculo entre el mundo antiguo y la tradición contemporánea, mostrando cómo el ser humano, a lo largo de la historia, ha mantenido una relación simbólica con la muerte y los ritos de despedida.

Acercar la arqueología a los más pequeños

El Museo Arqueológico de Badajoz pretende con esta propuesta reforzar su papel como espacio de aprendizaje dinámico, en el que los niños y niñas no solo observan, sino que experimentan, crean y comprenden. "El objetivo es que los estudiantes se acerquen a la arqueología desde una perspectiva divertida y significativa, entendiendo que detrás de cada pieza hay una historia humana que merece ser contada", destacan desde la organización.

La combinación de observación directa, experimentación y expresión artística convierte esta actividad en una experiencia integral que fomenta el pensamiento crítico y la apreciación del patrimonio cultural. Además, la ambientación de Halloween añade un componente de emoción y misterio, ideal para captar la atención de los más jóvenes sin perder el rigor académico.

Las inscripciones y reservas pueden realizarse a través del departamento de Educación del Museo Arqueológico Provincial de Badajoz, llamando al 924 001 908. Con esta iniciativa, el museo reafirma su compromiso con la educación patrimonial y ofrece una oportunidad única para descubrir que, incluso en una fecha tan moderna como Halloween, el pasado sigue teniendo mucho que contarnos.