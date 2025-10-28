Alerta amarilla en la provincia de Badajoz por vientos y tormentas desde esta noche

El Centro de Atención de Urgencias y Emergencias 112 Extremadura, que ya había activado alertas por lluvias para este miércoles en toda la región, amplía los avisos en la provincia de Badajoz por vientos y tormentas.

En las Vegas del Guadiana, Tierra de Barros, La Serena y la comarca Sur se prevén tormentas fuertes, y existe la posibilidad de que tengan intensidad superior de forma puntual. La alerta comienza a las 00.00 horas del miércoles 29 de octubre, hasta a las 20.00 horas.

Además, a las 09.00 horas también se activa la alerta por fuertes vientos en Tierra de Barros, La Serena y la comarca sur. Las rachas máximas podrían alcanzar los 70 kilómetros por hora. Este aviso permanecerá activo hasta las 20.00 horas.

Recomendaciones

El 112 recomienda a las alcaldías que mantengan en situación de alerta a las agrupaciones de voluntariado de Protección Civil de su localidad, así como a la Policía Local y servicios de mantenimiento de su ayuntamiento, para que revisen y presten especial atención a los sumideros, socavones y muros en mal estado.

A la ciudadanía en general se le recomienda circular por las carreteras con la máxima precaución posible, prestando especial atención a posibles desprendimientos de tierra, no atravesar carreteras inundadas, no estacionar en cauces secos ni en las orillas de los ríos. En casa, mantener limpios sumideros y sistemas de evacuación de agua. En caso de necesidad ponerse en contacto con el 112.

De igual modo, se le recomienda guardar objetos que puedan ser desplazados por el viento, toldos, tiestos o macetas. Evitar protegerse en muros, tapias o árboles.

En caso de tener que circular por carreteras, hacerlo prestando atención a la hora de realizar adelantamientos, especialmente a vehículos de mayor volumen, y al pasar por túneles o viaductos.