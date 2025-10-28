Badajoz se planta contra el bullying: "Lo de Sandra Peña no se puede repetir"

Decenas de personas se han plantado este martes contra el bullying en la Plaza de España de Badajoz, frente al ayuntamiento. Lo han hecho convocadas por el Sindicato de Estudiantes, dentro de la jornada de huelga y movilizaciones celebrada en toda España tras el suicidio de Sandra Peña, la joven sevillana de 14 años que se quitó la vida el pasado 14 de octubre después de sufrir acoso escolar.

Los jóvenes han sido los protagonistas de la jornada. Alumnos de distintos institutos de la ciudad han alzado la voz contra una realidad que persiste dentro de las aulas. Esther Álvarez y Paula Delgado se encontraban en primera línea junto a sus compañeras. Llevaban camisetas blancas con el lema “Justicia por Sandra Peña” y carteles con mensajes como “El respeto nos hace grandes”. Son alumnas del instituto Rodríguez Moñino y parte de esa generación que convive cada día con el problema. “Lo de Sandra nos ha parecido muy injusto; se suicidó porque le hacían bullying y los profesores no hacían nada”, explican. A sus 15 años aseguran que el acoso sigue “demasiado normalizado” en las clases y que todavía hace falta conciencia social. “Nos dan muchas charlas, pero hay gente que no se lo toma en serio porque no lo ha vivido”, añade Paula.

Entre sus preocupaciones, también apuntan a la expansión del acoso fuera del aula. Instagram, Tik Tok o WhatsAp, entre otras, se han convertido en plataformas donde continúa el acoso, en la mayoría de los casos, en silencio. “Las redes sociales lo agravan —dice Paula—. Se difunden fotos, se hacen grupos o se crean stickers para reírse de alguien. Todo se comparte y nadie lo frena", ha dicho.

Sobre la falta de protocolos ha hablado Noelia Ruiz, estudiante del instituto Zurbarán de 14 años. “El sentir apoyo ante la comunicación de un caso de acoso depende mucho del profesor; no todos escuchan igual, y a veces sentir incomodidad también cuenta como algo que debería tomarse en serio", ha señalado. La adolescente coincide con sus compañeros en que el problema es, en gran parte, la indiferencia cotidiana de quienes son testigos de estas situaciones. “Cada historia es distinta y hay que tomarlas en serio, porque pueden tener consecuencias permanentes”, ha expresado.

Según los últimos datos del Observatorio para la Convivencia Escolar de Extremadura, el acoso aumentó el pasado curso: se confirmaron 11 casos en la provincia, 5 de ellos en la capital, casi el doble que el año anterior. Los expertos recuerdan que las cifras solo muestran una parte del problema, porque muchos episodios no se denuncian y se camuflan como burlas, aislamiento o ciberacoso. A nivel nacional, el aumento de las cifras es alarmante, y en muchos casos deriva en situaciones como la de Sandra Peña.

Víctimas en primera línea

La realidad de las estadísticas tiene rostro. Detrás de este número hay historias como las que han escuchado este martes en la plaza de San Juan. Fátima Dalama, de 25 años, ha manifestado haber sufrido acoso en su adolescencia. “Lo he vivido en primera persona y sé lo que se siente. Con ayuda psicológica se puede salir adelante, pero hay que concienciar más y no mirar hacia otro lado”, ha dicho.

La concentración ha reunido a generaciones distintas, pero con un mismo mensaje a todos: la necesidad de educar en respeto y empatía. Patrocinio Casado, abuela y madre, ha llegado con su nieta de año y medio en el carrito. Su hija también sufrió bullying de pequeña, pero prefiere no recordarlo. “Pido por estas generaciones y por las que vienen, para que no ocurran más casos como el de Sandra Peña. Lo de Sandra no se puede repetir”, ha dicho. “La educación empieza en casa y sigue en los colegios. Estoy aquí porque no quiero que mi nieta sufra acoso escolar. Que no tenga miedo de ir a clase. Si todos los estudiantes se unieran, no habría quien pudiera con ellos".