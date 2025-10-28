Con la misma programación
'El circo de los horrores' de Halloween en Menacho y Casco Antiguo de Badajoz cambia de fecha por lluvia
La actividad 'El circo de los horrores' en los centros comerciales abiertos Menacho y Casco Antiguo de Badajoz se traslada al 7 de noviembre a las 17.30 horas debido a las previsiones meteorológicas para la jornada de este viernes, día 31, en la que estaba previsto inicialmente.
Los centros comerciales abiertos de Menacho y Casco Antiguo preparan una tarde de Halloween "terrorífica" con una propuesta que convertirá sus calles en un "auténtico" circo del terror.
Con el apoyo de la Concejalía de Comercio del Ayuntamiento de Badajoz, las calles comerciales de la zona acogerán talleres infantiles, pintacaras o un desfile de personajes de terror, entre otras actividades, para animar las compras antes del periodo navideño, según indica el consistorio de la capital pacense.
