El claustro del instituto de Zafra donde han denunciado un caso de acoso defiende que ha actuado según la ley

Ante las informaciones que se han ido publicando en las redes sociales y en diferentes medios de comunicación desde el pasado viernes sobre un presunto caso de acoso escolar a un alumno, el instituto Cristo del Rosario de Zafra ha querido aclarar que el claustro "no ha mirado, ni mira, ni mirará en ningún momento para otro lado ante el más mínimo indicio de acoso, entendiendo este en sus múltiples manifestaciones, contra cualquier estudiante o miembro de esta comunidad educativa".

El claustro señala que el pasado viernes se viralizó a través de redes sociales el vídeo de una madre denunciando públicamente el presunto acoso escolar que recibe su hijo en el centro educativo por parte de algunos compañeros, así como la falta absoluta de actuación por parte del departamento de orientación y equipo directivo.

Al respecto, este claustro ha querido, a través de un comunicado, "desmentir categóricamente esta información puesto que, como queda recogido en toda la documentación firmada por todas las partes involucradas, y que está en manos de la Administración, se abrió un protocolo de actuación con anterioridad a la publicación de este video. Esta es una de las múltiples medidas que se han tomado con todo el rigor desde que este alumno se matriculó el pasado curso, demostrando así que el centro ha estado actuando conforme marca la legislación educativa.

"Campaña de difamación"

Es más, señalan que "a partir de la publicación de este vídeo, se está llevando a cabo una campaña de difamación, desprestigio, acoso y amenazas a los miembros del equipo directivo, del departamento de orientación y del claustro, habiéndose hecho extensivo a supuestos acosadores, lo que ha derivado en una agresión física a un menor".

Sobre este asunto, "el claustro muestra su absoluto e incondicional apoyo al trabajo realizado por los equipos directivo y de orientación, destacando en particular el impecable trabajo que ha desarrollado la orientadora, el educador social, la tutora y la jefa de estudios adscrita al nivel donde está matriculado este alumno". También quieren dejar claro "que se tomarán las medidas legales oportunas para defender la dignidad, el honor y el buen hacer de todos los profesionales que han sido cuestionados y que trabajan en este centro".

Señalan además que "provechando el revuelo causado, y sin tener ninguna relación con este caso, se están haciendo en estas mismas redes sociales señalamientos y ataques directos a otros docentes, incitando al odio con comentarios malintencionados e hirientes, sin ningún tipo de sustento, únicamente para seguir hundiendo a una profesión cada vez más cuestionada, amenazada y desprotegida". Por ello, avisa de que "se tomarán también medidas legales contundentes, de manera individual y colectiva".

El claustro insta asimismo a la Consejería de Educación, conocedora de todo el procedimiento, "a mostrar un apoyo explícito a sus trabajadores ante esta injusticia".

Finalmente, invita a ·una reflexión pública sobre los peligros de las redes sociales, en las que se han visto expuestos menores de edad, así como la manipulación de información que influye directamente en el comportamiento del conjunto de la sociedad.".