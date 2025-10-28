Condenado a 14 años de prisión el acusado de quemar a dos okupas en el estadio José Pache de Badajoz

La Audiencia Provincial de Badajoz ha condenado a 14 años de prisión al acusado de quemar a dos okupas en el viejo estadio José Pache de Badajoz el 10 de diciembre de 2023.

El tribunal, que ha dictado sentencia de conformidad tras el acuerdo entre la fiscalía y la defensa, ha aplicado al procesado la eximente incompleta de enfermedad mental, lo que ha permitido rebajar la pena, que cumplirá en un centro psiquiátrico penitenciario.

La fiscalía solicitaba inicialmente 24 años de cárcel por dos delitos de asesinato en grado de tentativa en concurso ideal con otro de incendio.

Su abogado, Ildefonso Sellér, ha presentado un informe forense ampliado sobre su estado mental, en el que se acredita que padece una alteración de la capacidad de conocer y tiene mermada la voluntad de hacer, lo que lo convierte en semi-imputable.

Además de la pena de prisión, el tribunal le prohíbe acercarse a menos de 500 metros de la víctimas durante 13 años y le impone la libertad vigilada otros 6.

