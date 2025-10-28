El Festival Internacional de Teatro de Badajoz cierra un año con cerca de 6.000 espectadores y marcado por la "variedad y la calidad"

La 48º Festival Internacional de Teatro de Badajoz concluye con una participación muy similar a la del 2024. "En esta edición se ha alcanzado una asistencia cercana a los 6.000 espectadores en un total de 14 espectáculos ofrecidos", asevera Paloma Morcillo, directora del teatro López de Ayala de Badajoz, y hace un balance "notablemente positivo tanto por la asistencia como por el nivel de las obras".

Esto supone que haya habido una media de "más de 400 personas por obras y una ocupación media que roza el 60%". Entre los datos que más ha destacado la directora del teatro están las siete obras que superaron el 50% de las entradas vendidas y dos obras que colgaron el cartel de no hay localidades. Estas dos últimas fueron "éxitos rotundos" de público y llenaron el teatro "a las pocas horas de salir a la venta". Estas dos piezas han sido La Gramática, protagonizada por María Adánez, y Caperucita en Manhathan, con la pacense Carolina Yuste.

Punto de encuentro entre creadores, compañías y espectadores

Morcillo ha asegurado en una rueda de prensa que ha ofrecido para analizar los resultados de la 48ª edición de esta cita cultural que el festival se ha consolidado como "un punto de encuentro entre creadores, compañías y espectadores". En parte, gracias a la "calidad, variedad y el compromiso artístico de todas las propuestas escénicas". Un año más se le ha hecho un guiño a Iberoamérica y a Portugal como "países hermanos" con dos espectáculos que subrayan el espíritu internacional. Se trata de la obra argentina 'Medida por medida. (La culpa es tuya)' y el espectáculo infantil, Crassh – DuoCircus, de la compañía portuguesa Crassh.

Precisamente, la obra argentina ha sido seleccionada por el público como la mejor del festival: "La magia que también tiene la parte escénica tan importante en las obras ha conseguido atrapar a todo ese público", ha definido la directora del teatro. La elección de esta pieza como la más destacada de esta edición ha sido "casi por unanimidad".

Un público muy participativo

De este modo, ha destacado que el público ha sido "muy participativo y se ha demostrado el compromiso de las familias para saciar la curiosidad de los más pequeños". En esta edición han sido más de 100 personas las abonadas y, además, "se ha logrado atrapar la atención del otro público que también se ha acercado al teatro", pese a no ser fiel de todas las obras.

Foto de familia de los trabajadores que han hecho posible la 48ª edición del Festival Internacional de Teatro de Badajoz. / J. H.

Asimismo, ha reconocido que se trata de "un magnífico público. Entendido, muy respetuoso y que ha sabido valorar las obras", ha dicho. El público joven "vuelve a crecer" una edición más. Han sido unas 500 personas de edades más tempranas los que han participado.

"Uno de los eventos culturales de Extremadura"

En este "48 Festival Internacional de Teatro de Badajoz ha reafirmado su compromiso como uno de los eventos culturales más relevantes de Extremadura, muy bien posicionado a nivel nacional y en el que las compañías internacionales ya quieren también estar aquí presentes", ha reconocido Morcillo, que ha destacado que detrás de cada "preparación, de cada festival, hay meses de trabajo, hay una gran planificación y dedicación". Una de las personas que es artífice de esta programación es Eugenio Amaya, su director artístico.

Este ha señalado que esta programación es "un homenaje a la calidad, a la excelencia, a la variedad y a la sorpresa". Además, ha reconocido que "cada vez llama más la atención a las compañías de fuera que quieren estar". Su contacto con estas es constante y afirma que "después de las funciones, lo más satisfactorio es verlos sorprendidos y agradecidos, poniendo en relieve al equipo del teatro". Unas compañías de elevada calidad que circulan por el ámbito nacional e internacional.

Así, Amaya ha reseñado las largas ovaciones del público en muchas de las representaciones y el exquisito respeto con "el silencio más apabullante y la complicidad más risueña". Asevera que tiene la "sensación del deber cumplido" y que se ha logrado "conectar con el público, entretener, emocionar, divertir, sorprender y proponer alimento para reflexiones".

Como cada año, se ha sorteado un abono para el 49º Festival de Teatro Internacional de Badajoz. El afortunado ha sido elegido entre aquellos que han adquirido su abono este año. Una mano inocente ha escogido una tarjeta firmada por Soledad Lerma Pajares, que podrá asistir de manera gratuita a la próxima edición. Una edición en la que ya han comenzado a trabajar.