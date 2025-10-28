Gragera sobre el adelanto electoral: "Ha sido un error de bulto de la oposición apostar por un bloqueo innecesario"

La convocatoria de elecciones anticipadas en Extremadura, anunciada por la presidenta de la Junta, María Guardiola (PP), ha supuesto un vuelco en las previsiones de quienes sustentan la acción política, no solo en el parlamento regional, también en el resto de corporaciones.

En Badajoz, su alcalde, el popular Ignacio Gragera, ha reconocido que este adelanto electoral ya se venía anunciando por parte de la presidenta "desde manera absolutamente y honesta" desde que se inició la negociación con los grupos de la oposición de los presupuestos regionales para 2026. Guardiola, según señala Gragera, considera que estos presupuestos del PP "son buenos para la región, debían debatirse y aprobarse y en caso de no hacerlo tenían que dar la palabra a todos los extremeños, esa palabra ha sido cumplida y ahora seremos los extremeños los que tenemos que decidir qué modelo de región queremos".

Eso sí, "entendiendo que la renuncia de los grupos de la oposición a aprobar estos presupuestos, que eran buenos para la ciudad y en conjunto buenos para el sostenimiento y mejora de los servicios públicos de toda Extremadura, yo creo que ha sido un tremendo error, un error de bulto apostar por un bloqueo totalmente innecesario".

"La gente es inteligente y sabrá valorar la valentía de la presidenta y sobre todo su profundo sentido democrático a la hora de darles la palabra y la voz".

El alcalde pacense apunta que el hecho de que Vox y PSOE hayan presentado enmiendas a la totalidad "que impedían poder avanzar en la aprobación de este presupuesto" han supuesto una situación "de bloqueo" que ha llevado a Guardiola a decidir convocar elecciones para que el pueblo extremeño decida "qué senda quiere tomar: si la senda de la mejora, del avance, de la construcción de una región mejor o hacer caso a aquellos que pretenden paralizar esta comunidad autónoma y hacer de esta región una vez más un pozo sin esperanza y sin salida". Una decisión de la presidenta que, según Gragera, ha sido "valiente". En su opinión, los modelos que plantean por un lado el PP y por otro la oposición "están contrapuestos". "La gente es inteligente y sabrá valorar la valentía de la presidenta y sobre todo su profundo sentido democrático a la hora de darles la palabra y la voz".

Llegados a este punto, una vez que se han convocado las elecciones, Gragera se ha puesto "a disposición" de la presidenta de la Junta "para hacer una buena campaña" que permita llevar el mensaje a los ciudadanos "con el ejemplo de estos años de gobierno, con las tareas hechas que se plasman en el malogrado presupuesto de 2025 y el de 2026, que eran buenos para la ciudad, y los demás que intenten justificar su negativa a avanzar y sumar por el progreso de Extremadura".

La oposición sostiene que la decisión de Guardiola está marcada por las directrices del PP nacional y que es "un experimento de Feijóo". Una crítica que el alcalde de Badajoz rechaza: "Quien dice eso no conoce a la presidenta y sabe perfectamente que la presidenta no solo es independiente en sus decisiones, sino que además empeñó ella misma su palabra sin imposiciones de nadie".

"Creo que María -ha recalcado Gragera- ha demostrado con creces la capacidad de dirección y un criterio propio en estos dos años, por tanto, quien dice eso, primero es que no la conoce y, segundo, a lo mejor es que tiene miedo a una candidata y a una presidenta que ha demostrado que cumple su palabra y que tiene además el arrojo de renunciar a un puesto que ella ocupa y que los extremeños puedan decidir en libertad si quieren que continúe al frente de la Junta de Extremadura o quieren otra opción".