El Instituto Social de las Fuerzas Armadas implanta la receta electrónica privada que beneficiará a 13.000 afiliados en Badajoz

El Instituto Social de las Fuerzas Armadas (ISFAS) ya está implantando la receta electrónica concertada para afiliados que han elegido la asistencia sanitaria en el sector privado.

En Badajoz esta medida beneficiará a 13.000 afiliados y "garantizará una mayor agilidad, seguridad y trazabilidad en la prescripción y dispensación de medicamentos, además de una atención sanitaria más eficiente y sostenible", según ha señalado el presidente el Consejo General de Colegios de Farmacéuticos, Jesús Aguilar.

Por otro lado, el presidente ha explicado que las recetas electrónicas se incorporan de forma coordinada y uniforme a nivel nacional, con independencia del sistema de prescripción que utilicen las diferentes entidades de seguro y con la garantía de que los profesionales sanitarios (médicos y farmacéuticos) cuenten con la información necesaria para la correcta prescripción y dispensación de los medicamentos.

En el acto de presentación, que ha tenido lugar en la Residencia Militar Logística 'Gravelinas', ha intervenido también el secretario general del ISFAS, el coronel José Javier Rodríguez Gómez, quien ha destacado la importancia de este avance tecnológico, que "consolida un modelo de gestión más eficiente y sostenible y que permitirá reducir significativamente el uso del papel en las prescripciones médicas".

Agilidad y seguridad en la prescripción farmacéutica

Igualmente, el coronel ha subrayado que este avance "facilitará la prescripción farmacéutica inmediata a los usuarios del ISFAS, sin necesidad de desplazamientos para la obtención de la receta en papel, aliviando el trabajo de los profesionales sanitarios y proporcionando una mayor comodidad a la comunidad".

Por su parte, el representante del Consejo General de Colegios de Médicos, Pedro Hidalgo, ha recordado que este modelo ya ha demostrado su eficacia en el Sistema Nacional de Salud y en otras mutualidades. "La experiencia acumulada nos permite afrontar este nuevo despliegue con garantías y con la tranquilidad de que será un éxito para todos".

Autoridades posan en la farmacia de la avenida de Huelva 10, tras el simulacro de una dispensación con la receta electrónica privada. / Santi García

El sistema de receta electrónica privada se está extendiendo progresivamente en todo el territorio nacional, en coordinación con las entidades de seguro concertadas (ADESLAS, ASISA y DKV) y las organizaciones colegiales de médicos y farmacéuticos.

En Extremadura, son un total de 42.681 los afiliados del ISFAS que se beneficiarán de esta medida. En la mayoría de las comunidades autónomas, la receta electrónica privada se incorporará al sistema antes de que finalice el mes de octubre. Vinculadas a la receta electrónica, las entidades de seguro concertadas, como SegurCaixa, comenzarán a sustituir sus tarjetas sanitarias en breve, de manera que el proceso estará finalizado antes de final de año.

Tras el acto oficial de presentación en la residencia militar, la comitiva se ha desplazado a la farmacia ubicada en la avenida de Huelva número 10 de la ciudad, donde se ha realizado una demostración o simulacro de dispensación de receta electrónica privada de ISFAS.