'Te amo, Lorca'
El Lorca más gitano, esta noche en el López de Ayala de Badajoz
La compañía Gitanas a Escena representa este homenaje al poeta y dramaturgo granadino
La compañía Gitanas a Escena representa esta noche en el teatro López de Ayala de Badajoz la obra ‘Te Amo, Lorca’. Es el segundo trabajo de Coco Reyes para su compañía y con él rinde un homenaje a Federico García Lorca, el poeta y dramaturgo granadino.
Se trata de una pieza poética desarrollada a través de una lectura dramatizada de una selección de sus poemas, textos y conferencias.
Primera compañía 100% gitana
Gitanas a Escena es una compañía de teatro dirigida por la actriz, artista y escritora Coco Reyes. Este proyecto ha supuesto la formación de la primera compañía de teatro compuesta exclusivamente por mujeres gitanas.
El desarrollo de este grupo supuso la formación artística de las mujeres participantes de esta etnia en la compañía, pero también la preparación del estreno de una obra de teatro, la grabación de un documental y la consolidación del proyecto como una compañía profesional estable.
Esta función está patrocinada por el Área de Igualdad de la Diputación de Badajoz y el Instituto Municipal de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Badajoz y organizada por la Asociación Romís Calís Camelan Naquerar.
