Manuel Moreno: "El libro de mi padre muestra la cruda realidad de una persona de a pie que vivió entre pobreza, hambre y mucha injusticia"

"Año 1936 al 1947. Años de injusticia, hambre y miseria no es un libro cualquiera. Es un manuscrito en el que está reflejado todo lo que mi padre tuvo que vivir. La cruda realidad que tuvo que vivir una persona de a pie en esa dura época de niñez en el campo y de crecimiento en tiempos de guerra y cárcel", explica Manuel Moreno, hijo del autor pacense Antonio Casas Moreno, fallecido en 2017.

Esta obra, compuesta por unas 150 páginas, ha sido escrita "por alguien que aprendió a leer y escribir como pudo, sin asistencia alguna a escuelas", comenta su hijo. Aun así, el autor pidió explícitamente en sus últimos años de vida que su manuscrito se mantuviera tal y como estaba escrito, con su lenguaje típico, faltas de ortografía y su peculiar forma de expresarse.

Ahora, unos años después, la Diputación de Badajoz, a modo de homenaje y reconocimiento a su memoria, ha publicado esta autobiografía en forma de libro, el cual ha sido presentado esta tarde en el Hospital Centro Vivo de la capital pacense de la mano de Manuel Moreno, Ricardo Cabezas, diputado de cultura y el periodista Roque Alonso.

Presentación del libro 'Año 1936 al 1947. Años de injusticia, hambre y miseria', de Antonio Moreno Casas en el Hospital Centro VIvo / A.C.

Vivencias e injusticias

La obra, "con palabras sencillas pero memoria precisa", rescata oficios, herramientas, injusticias y vivencias que hoy forman parte de la historia real de quienes vivieron la pobreza, la represión y la resistencia en silencio.

La primera parte habla de los años 30, antes de la guerra civil, donde cuenta con detalle la vida campestre y cómo se llamaban las tareas, qué aparatos se utilizaban, dónde dormían al aire libre, cómo se hacían los chozos, cómo se hacía el carbón, cómo picaban piedras... "Lo va contando todo con mucha inteligencia y sobre todo, plasmando la realidad", señala Roque Alonso.

El clímax del libro se encuentra en los tiempos de guerra y posguerra, donde el autor narra como vivió su lucha contra el bando franquista y las consecuencias posteriores que eso tuvo. "Ahí es donde se pueden ver todas las injusticias que vivió mi padre. Simplemente por luchar en el bando republicano se pasó la mitad de su vida de cárcel en cárcel", comenta mientras añade: "Al quedar en libertad también seguía viviendo injusticias. Cómo cuando se casó en el pueblo y desde el Ayuntamiento se negaron a darle las 300 pesetas que se otorgaban por boda por haber luchado contra Franco. Es un libro muy completo y realista".

"Afán por apuntar y controlar todo"

La publicación de este libro y la creación del manuscrito han sido posibles por "el afán de apuntar y controlar todo" que tenía el autor. "Mi padre recordaba todo y a él le gustaba mucho apuntar todo lo que hacía. Por ejemplo, cuando hizo la casa, pues apuntaba los ladrillos que iba usando", comenta entre risas Manuel Moreno.

En sus últimos años de vida, decidió recolectar todos esos apuntes y realizar este manuscrito autobiográfico, del cual hizo 38 copias para repartir entre familiares y amigos antes de su muerte.