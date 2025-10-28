Momento histórico en Badajoz: comienza la retirada de lodo del Guadiana contra el nenúfar

Anunciaron que comenzaría a finales de octubre. Han apurado las fechas pero se ha cumplido. Ayer lunes comenzaron los trabajos de retirada masiva de lodo para intentar erradicar la presencia de nenúfar mejicano en el río Guadiana a su paso por Badajoz.

Los trabajos se han iniciado aguas arriba, en Brazo Jamaco, donde dos camiones, un dumper especial(lagarto) y una excavadora están sacando los lodos con raíces de esta planta invasora y lo están depositando en tierra firme, sobre grava, para que se deshidrate y sirva para la reconstitución de estos terrenos.

CEDIDA

Hoy se ha reunido la comisión de seguimiento del protocolo firmado entre las tres administraciones para sacar adelante esta actuación, que pretende acabar con la presencia de esta especie que abarca desde el arroyo Cabrera hasta prácticamente la frontera.

La obra se prolongará durante 6 años. De la primera fase, que durará 3 años, se encarga la empresa púbica Tragsa. Abarca hasta el puente de la Autonomía. La segunda está en licitación. Las tareas de la empresa adjudicataria podrían solaparse con los de Tragsa, de manera que en algún momento del proceso podrá haber dos puntos en los que se esté actuando al mismo tiempo.

¿Qué se ha hecho hasta ahora?

La retirada del lodo con nenúfar mejicano del río Guadiana ha comenzado ayer. Pero antes de que las máquinas lleguen al río, ha habido "años" de preparación hasta tomar la decisión de que el deslodado era la opción necesaria y posible para acabar con esta planta exótica.

Previamente a estos trabajos, se han preparado las compuertas de los dos azudes, el de La Pesquera y el de La Granadilla. El objetivo es permeabilizaros para que el agua pase y evitar que se acumulen los sedimentos, ricos en nutrientes, que han permitido la proliferación del nenúfar.

La obra de La Pesquera ya está terminada, según ha informado el presidente de la Confederación Hidrográfica del Guadiana (CHG), Samuel Peraleda. No así la de La Granadilla, donde faltan por colocar las compuertas. Estas tareas han provocado que en las últimas semanas varíe el caudal del río en el tramo urbano.

"El nenúfar lo tenemos que ver como un conjunto de actuaciones, sin la construcción de las compuertas no sirve de nada retirar los lodos, porque volverían a aparecer", ha explicado Nicolás Cifuentes, comisario de Aguas adjunto en la CHG.

No es lo mismo dragado que deslodado

La obra de retirada de los lodos ha comenzado aguas arriba del azud de La Pesquera. Lo que se ve normalmente cuando se pasea por las orillas son las hojas de la planta. Aunque lo importante son sus raíces, en forma de piña, metidas en los lodos, que se están retirando con maquinaria especial y se vierte a zonas de gravas donde se entierran. Se trata de materia orgánica que se descompone y, por tanto, "puede ser bueno para el ecosistema".

Maquinaria retirando la planta con el lodo del Guadiana, hace unos minutos. / S. GARCÍA

Cifuentes ha aclarado que lo que se ha empezado a hacer en el río no es un dragado. "Un dragado para nosotros sería muy fácil: meteríamos maquinaria pesada, excavaríamos el lecho del cauce y lo quitaríamos todo sin contemplaciones". No es esto lo que se hace. Según Cifuentes, la dificultad de esta obra está en que es una limpieza "cuidadosa" de los lodos sin tocar el lecho natural del cauce. "Estamos quitando los sedimentos que durante muchos años han llegado por erosión natural como consecuencia de no tener compuertas en los azudes, se han ido depositando tranquilamente y ahora tenemos bastante colmatado". Alguien introdujo nenúfar mejicano en el río y esta especie encontró los nutrientes que necesitaba para reproducirse. "Esto es un conjunto de situaciones que tenemos que romper, dejar limpio el cauce, con su lecho natural y evitar que en el futuro se vuelvan a depositar".

Las piñas, las raíces, son "el alma de la planta", pues son las que se alimentan de los nutrientes de los lodos. El peciolo sube y en superficie están las hojas, que para realizar la fotosíntesis necesitan contacto con la luz. Cuando llega el invierno y bajen las temperaturas, las hojas se mueren porque el nenúfar en Badajoz es caducifolia. Por eso hay que retirar la raíz.

Sobre el Guadiana que se verá en el futuro, este técnico sostiene que la idea y el objetivo de la Confederación es retirar toda la planta invasora "y que podamos ver la lámina de agua sin esta planta, de orilla a orilla, que es lo que había anteriormente".

"Nuestro objetivo siempre es erradicar".

En la CHG hablan de erradicar, no de luchar. "Nuestro objetivo siempre es erradicar".

Un ejemplo está en lo ocurrido con el camalote, contra el que aún se sigue luchando en el Guadiana. Moraleda ha señalado que cada día se pueden ver barcas retirando las semillas de esta planta invasora, a la que se dedican medio centenar de trabajadores y un presupuesto de más de 4 millones de euros anuales. "Hemos conseguido controlar el camalote, pero no lo tenemos erradicado, nuestro objetivo a largo plazo siempre es la erradicación, porque si no todo lo que hacemos vuelve a aparecer, son especies invasoras que tienen esa capacidad de invadir, y si no lo erradicamos, acabará volviendo a aparecer".

"Día histórico"

De "día histórico" han calificado hoy el inicio de los trabajos contra el nenúfar los integrantes de la comisión de seguimiento, a la que han asistido Moraleda, el delegado del Gobierno en Extremadura, José Luis Quintana; el concejal de Vías y Obras y Urbanismo de Badajoz, Carlos Urueña, y el director general de Sostenibilidad en la Junta de Extremadura, Germá Puebla.