La Pilara (Badajoz) no celebrará este año su tradicional Halloween

El anuncio ha sorprendido a los vecinos de La Pilara y a otros de otros barrios de Badajoz. Los organizadores de Halloween en dicha zona, es decir, la asociación de vecinos, ha informado de que queda anulada la celebración que cada año congrega a varios centenares de niños y mayores. Esta edición —que hubiese sido la octava— no se llevará a cabo, según detallan, “ya que no hay viviendas a visitar para tal cantidad de niños apuntados”.

El evento, que se organiza tradicionalmente en torno al 31 de octubre en las calles del barrio, tenía como eje central el recorrido de los niños por casas decoradas, pidiendo dulces o “truco o trato”, en un ambiente festivo y comunitario. Sin embargo, este año los responsables han considerado que las condiciones logísticas no permiten garantizar una buena experiencia a los participantes.

No podrá celebrarse

Según explican a este diario desde la organización, la proporción de inscritos ha sido clave para tomar la decisión. El año pasado la fiesta congregó alrededor de 200 niños. La forma de crecer de los interesados en participar esta iniciativa vecinal trae consigo la necesidad de que suba también el número de viviendas decoradas a visitar. Y no ha sido el caso.

En este sentido, los organizadores reconocen que “es una pena” que este año no pueda celebrarse, pero al mismo tiempo dejan la puerta abierta a pensar en nuevas fórmulas para el año próximo ya que aseguran que “el año que viene habrá que plantearlo de una forma distinta”. Esto abre la vía a que la fiesta retome su curso en 2026.

En años anteriores, la fiesta de Halloween del barrio de La Pilara se había consolidado como una cita esperada en el calendario infantil, con disfraces, decoración temática, recorridos definidos y participación activa de familias y vecinos. Para los niños y familias de La Pilara, la cancelación representa una decepción.

'Truco o trato' en La Pilara, en 2024. / S. García

Esta fiesta se había convertido en una de las actividades estrella del otoño, una oportunidad para que los niños se disfrazaran, compartieran un rato popular y que el barrio se viera ambientado y vivo. Desde el punto de vista vecinal, la iniciativa también había servido para reforzar la cohesión e implicar a las familias. Un éxito desde el punto de vista comunitario.