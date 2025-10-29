El abogado de la acusación particular: "La familia de Belén Cortés no se ha sentido acompañada por la Junta de Extremadura"

"La familia de Belén Cortés no ha sentido acompañada por la Junta de Extremadura". Es lo que ha dicho antes del inicio del juicio por el crimen de la educadora de Badajoz el abogado de la acusación particular, Raúl Montaño, quien ha lamentado que, pese a los repetidos intentos, ningún responsable de la Consejería de Salud y Servicios Sociales haya accedido a mantener un encuentro con los familiares de la víctima desde que ocurrieron los terribles hechos.

"La responsabilidad de la Junta es toda", ha asegurado Montaño, que ha recordado que, aunque era una concesionaria la que gestionaba el piso de cumplimiento de medidas judiciales donde sucedieron los hechos, dependía de la Administración regional.

En este sentido, ha reprochado que la Junta no haya tenido un "gesto" hacia la familia, salvo la llamada que realizó la presidenta María Guardiola tras el crimen. Según ha asegurado, un encuentro hubiera evitado a los padres de la educadora, que declaran hoy como testigos, pasar por este trago, pues se podría haber resuelto antes la responsabilidad civil y no hubiera sido necesario que acudieran al juzgado.

"La familia está pasando un calvario y hubiera aceptado rebajar cualquier cantidad, para evitar tener que pasar por esto", ha reiterado.

Montaño sí ha querido destacar el gran apoyo y "trato exquisito" que han recibido por parte de la asesoría jurídica de la Junta y también ha agradecido la solidaridad demostrada por toda la sociedad.

La acusación particular pide que los tres menores procesados por el crimen, dos chicos de 14 y 15 años y una adolescente de 17 años, sean condenados por un delito de asesinato. Para ellos solicita 6 años de internamiento en régimen cerrado y para ella, 8 años.

El juicio se celebra a puerta cerrada y está previsto que se prolongue hasta el viernes. Están citados a declarar más de 50 testigos y peritos.