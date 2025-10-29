El abogado de uno de los menores acusados por el crimen de Belén Cortés: "Siempre ha mantenido que es inocente"

"Siempre ha mantenido su inocencia y ha negado su participación en el homicidio". Es lo que ha dicho antes de entrar a juicio José Duarte, el abogado del menor de 15 años acusado del crimen de Belén Cortés, que solicita que su representado, que está siendo enjuiciado por estos hechos junto a otro chico de 14 años y una adolescente de 17, sea absuelto.

Duarte ha asegurado que la de la educadora era "una muerte anunciada" porque durante años, pese a las denuncias, no puso remedio a la situación de los trabajadores de los pisos de cumplimiento de medidas judiciales de menores."No ha hecho ni caso", ha lamentado.

Por ello, según el letrado, en este proceso se debe aclarar no solo la responsabilidad de los menores, sino también "la de los adultos", en referencia a la Administración regional y la subcontrata de este recurso para cumplimiento de medidas cautelares "que no tenía los medios ni estaba preparada", ha afirmado.

El abogado ha tenido palabras para la familia de la educadora, que, ha destacado siempre tuvo "un trato exquisito" con los menores, que le tenían "mucho cariño", ha llegado a decir.