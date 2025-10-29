Alertan en Badajoz del aumento de casos de violencia sexual entre menores de 14 a 18 años

Hasta el viernes 31 de octubre, la capital pacense acoge en el edificio de Ibercaja, el IV Congreso sobre Violencia Sexual, un encuentro que reúne a profesionales de la justicia, la psicología, las fuerzas de seguridad y la administración para avanzar en la atención a las víctimas y en la prevención de estas agresiones.

La secretaria general de Igualdad y Conciliación, María del Ara Sánchez Vera, subrayó la necesidad de seguir educando en respeto, empatía y libertad desde edades tempranas.

Durante su intervención, Sánchez Vera destacó que en Extremadura se mantienen 67 casos activos de violencia sexual y 33 activaciones de emergencia, atendidos a través de la red de centros de atención integral 24 horas. “La educación es la clave para erradicar las estructuras machistas que aún persisten”, señaló, e insistió especialmente en la necesidad de concienciar a la juventud, donde se detecta un aumento de condenas a menores por delitos relacionados con violencia de género o sexual.

El Congreso, dirigido a profesionales de oficinas de igualdad, psicólogos, trabajadores sociales, fuerzas de seguridad y personal judicial, incluye ponencias y mesas redondas centradas en cómo abordar la atención a las víctimas con humanidad, confidencialidad y respeto. “Todos somos agentes de cambio y tenemos la obligación de seguir formándonos para erradicar cualquier forma de violencia contra las mujeres”.

“Ojalá pudiéramos entrar en lo que es la mente de cada persona en el momento en que idea y toma la resolución de cometer un delito” Ara Sánchez Vera — Secretaria general de Igualdad y Conciliación de la Junta de Extremadura

Preguntada por lo que sigue moviéndose en la mente del hombre que, en ocasiones, responde a la misma actitud: ‘La maté porque era mía’, la secretaria general subrayó el peligro de esas narrativas de posesión y dominación. “Ojalá pudiéramos entrar en lo que es la mente de cada persona en el momento en que idea y toma la resolución de cometer un delito”, porque ello permitiría prevenir. Admitió que no existe una fórmula mágica para descifrar esos procesos mentales, pero defendió que la vía preventiva pasa por la educación, la sensibilización y la transformación de las normas sociales. “Es la única manera de cambiar las estructuras machistas, la idea de que el hombre es superior a la mujer hay que atajarla. Todos somos iguales y el respeto a la libertad debe ser la máxima, seamos mujeres o seamos hombres”.

Sánchez Vera aseguró que el Congreso no es solo un foro técnico, sino un compromiso colectivo: formar a profesionales, sensibilizar a la ciudadanía y crear redes que atiendan a las víctimas con humanidad y eficacia. El mensaje final fue claro: sin educación y sin sensibilización será imposible erradicar la violencia sexual.

“La declaración de la víctima es esencial en el proceso judicial”

Por su parte, la presidenta del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura (TSJEx), María Félix Tena, recordó la importancia de proteger a las víctimas durante el procedimiento judicial.

“En muchos casos, la declaración de la víctima es la única prueba directa”, explicó, defendiendo que debe realizarse una sola vez y con todas las garantías, para evitar la revictimización y el llamado ‘maltrato institucional’.

Profesionales de la justicia, la psicología, las fuerzas de seguridad y la administración asisten a una ponencia en el IV Congreso de Violencia Sexual celebrado en Badajoz. / Rebeca Porras

El impacto de la ciberdelincuencia

Tena advirtió también del crecimiento de los delitos sexuales cometidos a través de medios telemáticos, especialmente entre menores de 14 a 18 años. “La ciberdelincuencia ha ampliado su campo a la libertad sexual. Hoy cualquiera tiene una herramienta desde la que puede cometer un delito”. Recordó que las últimas reformas del Código Penal incluyen nuevos tipos delictivos específicos para agresiones sexuales cometidas por medios digitales.

La pornografía, "una escuela de conductas violentas"

La directora general del Instituto de la Mujer de Extremadura (IMEX), Beatriz Arjona, expresó además su preocupación por el acceso precoz a la pornografía, que calificó de “sexo violento y, en muchos casos, explotación sexual de menores”. Según dijo, “los chicos y chicas acceden a muy corta edad, desde su móvil, como si fuera un contenido de ocio, sin ser conscientes de lo que consumen. Eso normaliza prácticas degradantes que luego intentan reproducir en su vida cotidiana”.

"Tenemos que poner mucho el foco en los padres y en los educadores porque debemos controlar a nuestros menores: dónde acceden, qué plataformas miran, a qué chat están acudiendo, para que, de esa manera, detectemos determinadas conductas a tiempo".

Arjona advirtió de que estas conductas “son ofensivas también para algunos chicos, pero en un 90% las principales perjudicadas son las mujeres”. Además, reconoció la dificultad de perseguir estos delitos en internet, pese a la existencia de brigadas especializadas de la Policía: “Es mucho más difícil de detectar y de llegar", por eso, insistió en que debe reforzarse la educación digital y la sensibilización en las familias.