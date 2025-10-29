Los alumnos de la Escuela de Artes y Oficios de Badajoz denuncian que a punto de finalizar octubre siga cerrada

La Asociación de Alumnos de la Escuela de Artes y oficios Adelardo Covarsí denuncia que, a punto de finalizar octubre, el centro sigue sin actividad pese a que las obras de la nueva sede en el antiguo colegio San Pedro de Alcántara están concluidas. Reclaman una fecha concreta para el inicio del curso y responsabilidades por la pérdida del año académico anterior.

Después de la asamblea celebrada el 17 de octubre, la asociación de Badajoz manifiesta su "profunda preocupación" ante la prolongada inactividad del centro, que ha dejado sin formación a los estudiantes durante el curso 2024/2025, continuando hasta el día de hoy sin que se haya retomado la actividad.

Piden explicaciones por el cierre prolongado

Los alumnos exigen, por tanto, una fecha concreta para el inicio de las clases en nueva sede ubicada en el antiguo colegio San Pedro de Alcántara, cuyos trabajos se encuentran finalizados desde hace meses, así como información clara, pública y detallada sobre las razones que han motivado el cierre prolongado del centro y la pérdida total del curso académico anterior.

Igualmente, esperan que se depuren responsabilidades por parte de las instituciones implicadas, tanto en la gestión del traslado como en la falta de planificación y comunicación con el alumnado. "Consideramos inadmisible que no se haya ofrecido ninguna alternativa formativa, ni se haya garantizado el derecho a la educación de los alumnos matriculados. Esta situación ha generado un perjuicio académico, personal y profesional que debe ser reconocido y reparado", señalan.

La asociación de alumnos continuará movilizándose y denunciando esta situación hasta que se garantice el derecho a una formación digna, accesible y continua para todos los estudiantes. "Instamos a las autoridades a actuar con urgencia, responsabilidad y respeto hacia los alumnos" y destacan que esperan una respuesta oficial en el plazo más breve posible.

El concejal de Cultura en el Ayuntamiento de Badajoz, José Antonio Casablanca, explicó el pasado miércoles 22 de octubre que su apertura depende de la licitación de una serie de servicios. "Este proceso sigue su curso", pero recordó que es algo que depende de la propia escuela y no del ayuntamiento.