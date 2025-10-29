Arte
Ámbito Cultural de Badajoz acoge una charla sobre el color y la forma
Mañana a las 19.00 horas
La sala de Ámbito Cultural de El Corte Inglés de Badajoz acoge mañana a las 19.00 horas la charla-coloquio ‘El arte abstracto. Reflexiones sobre el color y la forma y valoración de resultados’, a cargo de la asociación Screart.
Esta se centrará en el inicio del arte abstracto y su evolución con relatos y experiencias de miembros de la asociación.
Ana María Marín Saiz, historiadora y profesora del arte y crítica y comisaria de múltiples exposiciones junto con Miguel Ángel Ruiz, artista plástico, creyente y practicante de la abstracción, serán los encargados de dirigir este coloquio destinado a cualquiera que se sienta atraído por el arte, partidario o contrario a la abstracción.
Entrada libre.
