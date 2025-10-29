El Ayuntamiento de Badajoz aprueba nuevas actuaciones en las pedanías por más de 365.000 euros

La Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Badajoz ha aprobado esta mañana nuevas actuaciones en las pedanías por un importe que supera los 365 mil euros. Estos se destinarán a sufragar obras de reparación, mantenimiento y mejora de espacios públicos en las localidades de Alvarado, Balboa, Gévora, Sagrajas, Villafranco del Guadiana, Valdebótoa y Novelda.

En Gévora, se invertirán 105.197,16€. De ellos, 28.699,99€ se destinarán a la adecuación del entorno de la pista de pádel situada en la zona deportiva y 28.497,99€ a la remodelación de una zona terriza en la calle San Isidro, donde se ejecutarán nuevas zonas pavimentadas con hormigón impreso.

También se llevarán a cabo nuevas el acondicionamiento de una nueva plaza en la zona del consultorio (28.700€), la instalación de mobiliario urbano como bancos, papeleras, bandas reductoras y señalización (6.883,98€) y el suministro y plantación de árboles y arbustos para parques y jardines (12.398,26€).

En Villafranco del Guadiana, se realizarán actuaciones por un importe total de más de 45 mil euros, que incluyen la reparación de alcorques vacíos en la Avenida Los Colonos (7.000€), la reparación de la pista de fútbol y adecuación de su entorno mediante la construcción de un acerado perimetral de hormigón impreso (20.999,99€) y mejoras en el campo de fútbol 11 por un valor de 17.399,99 €, consistentes en la regeneración del césped natural y la creación de una zona de estancia con hormigón impreso.

Por su parte, en Sagrajas se invertirán 21.500 euros para la renovación de acerados en mal estado, mientras que en Alvarado se invertirán 28.000 euros en la adecuación de una zona de acerado en la calle Ronda Sur.

En Novelda, las inversiones ascienden a 38.336,87€, con actuaciones destinadas a la remodelación del entorno de las pistas deportivas (11.999,72 €), la rehabilitación del parque Báscula (11.499,02 €), así como la licitación del suministro de aperos (14.837,20 €) y mobiliario urbano (14.999,95 €). También se encuentra en licitación el suministro de un tractor por un importe de 36 mil euros.

Además, en la pedanía de Balboa se contemplan actuaciones de reparación y mantenimiento por valor de 11.282,24 euros, enmarcadas dentro del mismo programa de mejoras.

Remodelación de los graderíos de Valdebótoa y Gévora

De forma paralela, el Ayuntamiento de Badajoz también ha publicado los pliegos para la remodelación de los graderíos de los campos de fútbol de Valdebótoa y Gévora.

En el campo de fútbol de Gévora, se procederá a la demolición del graderío no cubierto existente, la retirada de los asientos, la recolocación del cuadro eléctrico y la ejecución de la cimentación y los muros post grada que sostendrán el nuevo graderío de hormigón. Además, se colocarán peldaños y barandillas de protección.

En el campo de fútbol de Valdebótoa, las obras consistirán en la remodelación del graderío existente, ejecutando los nuevos graderíos sobre la cimentación actual, construyendo los muros post grada y colocando peldaños y barandillas de protección.

El plazo de ejecución de ambas actuaciones será de 1,5 meses, con un presupuesto base de licitación de más de 40 mil euros en cada caso.

Estas intervenciones forman parte del plan municipal de mejora y modernización de las infraestructuras en pedanías, con el que el Ayuntamiento de Badajoz reafirma su "compromiso con la cohesión territorial, la promoción del deporte y la mejora de la calidad de vida de todos los vecinos del término municipal".