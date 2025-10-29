El Ayuntamiento de Badajoz licita el soterramiento de cables en el Casco Antiguo por 123.966 euros

El Ayuntamiento de Badajoz licita la obra para soterrar cables en 15 calles del Casco Antiguo. Esta era una de las promesas que había hecho el equipo de gobierno para favorecer estéticamente y evitar riesgos y ahora se da un paso más para poder cumplirla.

En concreto, serán más 123.966 euros los que se han destinado para estas actuaciones que afectarán a gran parte del centro histórico de la ciudad. El pliego de condiciones recoge que con esta obra lo que se pretende es "obtener limpieza de algunas calles con el soterramiento de los cableados de baja tensión y de telefonía". Uno de los objetivos es evitar "la imagen de abandono que existe en algunas calles" y "evitar posibles daños o peligros que se pudiesen originar".

Las obras

Las actuaciones que se tienen previstas consisten en preparar una zanja donde se ubicarán las canalizaciones de alumbrado público, baja tensión y telefonía. En estas obras se construirán arquetas independientes para cada instalación y se añadirán "sus canaletas de protección hasta una altura de tres metros".

Fotografía de la torre de Espantaperros con multitud de cables delante en la calle Sepúlveda de Badajoz. / J. H.

En total, se realizarán unas 150 zanjas para proceder a la canalización las infraestructuras; 35 que se destinarán para alumbrado público, baja tensión y telefonía; 70 arquetas de registro para la red de electricidad de baja tensión; 95 para la instalación de telecomunicaciones y 110 arquetas más para alumbrado público. Además, se emplearán 255 canaletas protectoras para proteger los distintos cables que irán bajo tierra.

15 calles del Casco Antiguo

La intervención que se tiene prevista se desarrollará por un gran número de calles del Casco Antiguo, concretamente, en 15 vías. Actuarán en la intersección entre los siguientes cruces: el de la calle San Juan y Arias Montano; en el de Bravo Murillo con Donoso Cortés; y en la esquina de Meléndez Valdés a la altura de La Cubana.

Cables presentes en el cruce entre las calles Arias Montano, Bravo Murillo y San Juan de Badajoz. / J. H.

Así, intervendrán en parte de las calles Zurbarán, Montesinos, San Juan, Santa Lucía, Meléndez Valdés, Hernán Cortés, Donoso Cortés y Bravo Murillo. Y retirarán los cables que cruzan en toda las calles San Blas, Felipe Checa, Arco Agüero, Sepúlveda y Afligidos.

El proyecto para eliminar los cables de algunas de las calles del centro histórico tendrá un plazo de ejecución de cuatro meses desde que comience. El coste total de la obra será de 150.000 euros incluyendo el IVA.

En la calle Felipe Checa y Meléndez Valdés de Badajoz se soterrarán también numerosos cables. / J. H.

Esta obra viene a potenciar el trabajo de adecuación de los tendidos eléctricos y de demás suministros que ya inició en 2020. Entonces, se invirtieron unos 300.000 euros en estas labores en toda la ciudad, incluido parte del centro. La compañía eléctrica Endesa también realizó trabajos similares el mismo año, en su caso, fueron con una dotación presupuestaria de 80.000 euros.

Con esta nueva obra se soterrarán un gran número de cableado que se extiende y afea gran parte del callejero del Casco Antiguo.