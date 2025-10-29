Los bomberos acudieron a seis avisos por la tromba de agua durante la noche en Badajoz

Las primeras lluvias torrenciales del otoño han hecho necesario que los bomberos salgan del parque hasta seis veces durante la noche. Si bien no ha habido incidentes graves, los efectivos pacenses han tenido que acudir a diversos avisos por toda la ciudad.

Según informan desde el servicio, han tenido que actuar sobre cinco balsas de agua que se han formado en la vía pública.

También a cortar una rama que, debido al temporal, se ha desprendido del árbol y ha caído sobre un vehículo.

La alerta amarilla estuvo activa

Durante toda la noche estuvo activa la alerta amarilla (peligro moderado). Entre las 00.00 y las 9.00 horas, había previsión de que la precipitación acumulada en una hora fuera de 15 litros por metro cuadrado.

El 112 de Extremadura hace un llamamiento a la precaución. Se recomienda: