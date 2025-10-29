Incidencias
Los bomberos acudieron a seis avisos por la tromba de agua durante la noche en Badajoz
Aun así, la noche ha sido tranquila y no ha habido incidentes graves
Las primeras lluvias torrenciales del otoño han hecho necesario que los bomberos salgan del parque hasta seis veces durante la noche. Si bien no ha habido incidentes graves, los efectivos pacenses han tenido que acudir a diversos avisos por toda la ciudad.
Según informan desde el servicio, han tenido que actuar sobre cinco balsas de agua que se han formado en la vía pública.
También a cortar una rama que, debido al temporal, se ha desprendido del árbol y ha caído sobre un vehículo.
La alerta amarilla estuvo activa
Durante toda la noche estuvo activa la alerta amarilla (peligro moderado). Entre las 00.00 y las 9.00 horas, había previsión de que la precipitación acumulada en una hora fuera de 15 litros por metro cuadrado.
El 112 de Extremadura hace un llamamiento a la precaución. Se recomienda:
- Mantengan en alerta a las agrupaciones de voluntariado de Protección Civil, Policía Local y servicios de mantenimiento.
- Revisen y presten especial atención a sumideros, socavones y muros en mal estado.
- A la ciudadanía se le aconseja extremar las medidas de seguridad al máximo:
- Circular por las carreteras con la máxima precaución, prestando atención a posibles desprendimientos de tierra.
- No atravesar carreteras inundadas ni estacionar en cauces secos ni en las orillas de los ríos.
- Mantener limpios los sumideros y sistemas de evacuación de agua.
- En caso de cualquier emergencia, se debe contactar de inmediato con el 112 Extremadura.
